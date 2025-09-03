Nuova Peugeot 308: design emozionante, tecnologia moderna e guida elettrica

Il pubblico ha accolto Peugeot 308 e 308 SW con sorpresa. Al debutto sono state le prime a sfoggiare il nuovo stemma, oggi retroilluminato e integrato in una calandra in tinta carrozzeria. Il radar resta celato dietro l’emblema, invisibile ma sempre attivo per la sicurezza. I fari a LED disegnano il triplo graffio, simbolo della casa, mentre sottili tratti luminosi uniscono la griglia da un lato all’altro. La linea decisa va dai parafanghi ai gruppi ottici, dando personalità e imponenza su strada. Il paraurti trapezoidale con prese d’aria laterali guida i flussi aerodinamici, migliorando consumi e autonomia nelle versioni elettrificate.

L’efficienza si traduce in uno dei coefficienti aerodinamici migliori del segmento. La berlina Peugeot si distingue per proporzioni sportive e dinamiche, mentre la 308 SW unisce eleganza e funzionalità grazie al profilo allungato e alla coda scolpita. Cerchi in lega diamantati da 17 e 18 pollici completano tutto, con i modelli elettrici equipaggiati di serie con quelli da 18. Colori nuovi? Il Blu Lagoa per la berlina e il Blu Ingaro per la station wagon.

Interni raffinati e tecnologici

Il quadro strumenti digitale è di serie su tutta la gamma Peugeot, con grafica elegante e intuitiva. Nelle versioni GT, l’effetto 3D rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Il display centrale da 10 pollici è affiancato da cinque i-Toggles tattili configurabili. L’illuminazione ambientale offre otto tonalità per personalizzare l’atmosfera. Gli interni si distinguono per materiali pregiati come alluminio e alcantara. La variante SW aggiunge praticità: sedili posteriori frazionabili 40/20/40, pianale a doppia posizione e bagagliaio da 598 a 1.487 litri. Il portellone elettrico con apertura hands-free semplifica ogni utilizzo.

Il piacere di guida trova spazio nell’i-Cockpit evoluto con volante compatto e strumenti rialzati. I sedili AGR certificati, disponibili su alcuni allestimenti, offrono regolazioni ergonomiche, riscaldamento e massaggio nella Peugeot GT Exclusive. Il comfort è esteso grazie al sistema AQS con Clean Cabin, tetto apribile opzionale e impianto audio Focal Premium a 10 altoparlanti. La connettività include quattro porte USB-C e la gestione remota del climatizzatore tramite app MyPeugeot.

Motori differenziati e scelte per il pubblico Peugeot

La gamma Peugeot propone soluzioni per ogni percorso. La E-308 con motore da 156 CV e batteria da 58,4 kWh promette fino a 450 km WLTP. La frenata rigenerativa è regolabile su tre livelli, mentre il caricatore trifase da 11 kW e la compatibilità fast charge rendono la ricarica pratica. La Plug-in Hybrid da 195 CV abbina motore turbo benzina da 150 CV e unità elettrica da 125 CV, garantendo fino a 85 km elettrici. Per chi desidera semplicità, il nuovo ibrido da 145 CV ricarica la batteria durante la guida, riducendo i consumi in città. Il diesel BlueHDi da 130 CV con cambio automatico EAT8 resta ideale per le lunghe percorrenze. La guida elettrica diventa intuitiva con funzioni intelligenti. Il Trip Planner calcola percorsi e soste di ricarica. Il Plug & Charge semplifica i pagamenti in oltre 10.000 punti europei. La tecnologia V2L trasforma così la Peugeot in fonte di energia fino a 3,5 kW.