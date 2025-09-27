Ad
News

Samsung dice addio a OneDrive: il backup foto sui Galaxy cambia look

Con One UI 8.5 le foto sincronizzate da Galleria non andranno più su OneDrive: arriva il ritorno di Samsung Cloud come opzione principale.

scritto da Rosalba Varegliano
samsung cloud e One Drvie

Da qualche tempo, chi ha un Galaxy ha potuto fare affidamento su OneDrive per salvare automaticamente le foto dalla Galleria: comodissimo per non perdere momenti importanti. Ma la prossima versione del sistema operativo Samsung, la One UI 8.5, pare pronta a cambiare le carte in tavola. Tra le novità emerse c’è l’intenzione dell’azienda di rimuovere il supporto diretto per OneDrive nella Galleria, invitando gli utenti a passare al suo servizio cloud.

Il cambiamento non è stato annunciato con grande clamore, ma è stato individuato in indiscrezioni sul codice del sistema. Alcune frasi come “OneDrive syncing ending soon” fanno da anteprima su cosa succederà: non si sa ancora la data esatta, ma il senso è che l’integrazione attuale lascerà spazio a una funzione nativa più strettamente legata al marchio. Per chi aveva abitudini consolidate, la novità implica prepararsi a questo cambiamento: scaricare foto, verificare lo spazio disponibile, capire come funziona il nuovo servizio cloud di Samsung.

Cosa cambia per gli utenti

Con la fine della sincronizzazione automatica da Galleria a OneDrive, gli utenti dovranno migrare le foto già caricate o cominciare a usare direttamente il servizio cloud di Samsung per continuare a avere backup automatico. Non è che OneDrive sparisce dal telefono: chi vuole potrà continuare a utilizzarlo, ma come app separata piuttosto che integrata alla Galleria. Questo significa qualche passaggio in più, qualche impostazione da modificare, e una certa dose di attenzione per evitare perdite di contenuti.

L’altro aspetto importante è il modello di abbonamento che accompagnerà il servizio Samsung Cloud: è molto probabile che ci saranno piani gratuiti con spazio limitato e opzioni a pagamento per chi usa tanto spazio per foto e video. Per chi ha immagini di qualità, video in 4K o file pesanti, la verifica del prezzo del servizio extra sarà fondamentale.

Alla fine, questo è uno di quei cambiamenti che all’inizio sembrano piccoli, ma poi incidono sulla quotidianità. Per anni OneDrive è stato il backup fotocamera predefinito; ora Samsung vuole riportare tutto sotto il suo tetto. Se non fai attenzione, potresti accorgerti troppo tardi che le tue foto non si sincronizzano più come prima.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.