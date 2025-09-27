Samsung dice addio a OneDrive: il backup foto sui Galaxy cambia look

Da qualche tempo, chi ha un Galaxy ha potuto fare affidamento su OneDrive per salvare automaticamente le foto dalla Galleria: comodissimo per non perdere momenti importanti. Ma la prossima versione del sistema operativo Samsung, la One UI 8.5, pare pronta a cambiare le carte in tavola. Tra le novità emerse c’è l’intenzione dell’azienda di rimuovere il supporto diretto per OneDrive nella Galleria, invitando gli utenti a passare al suo servizio cloud.

Il cambiamento non è stato annunciato con grande clamore, ma è stato individuato in indiscrezioni sul codice del sistema. Alcune frasi come “OneDrive syncing ending soon” fanno da anteprima su cosa succederà: non si sa ancora la data esatta, ma il senso è che l’integrazione attuale lascerà spazio a una funzione nativa più strettamente legata al marchio. Per chi aveva abitudini consolidate, la novità implica prepararsi a questo cambiamento: scaricare foto, verificare lo spazio disponibile, capire come funziona il nuovo servizio cloud di Samsung.

Cosa cambia per gli utenti

Con la fine della sincronizzazione automatica da Galleria a OneDrive, gli utenti dovranno migrare le foto già caricate o cominciare a usare direttamente il servizio cloud di Samsung per continuare a avere backup automatico. Non è che OneDrive sparisce dal telefono: chi vuole potrà continuare a utilizzarlo, ma come app separata piuttosto che integrata alla Galleria. Questo significa qualche passaggio in più, qualche impostazione da modificare, e una certa dose di attenzione per evitare perdite di contenuti.

L’altro aspetto importante è il modello di abbonamento che accompagnerà il servizio Samsung Cloud: è molto probabile che ci saranno piani gratuiti con spazio limitato e opzioni a pagamento per chi usa tanto spazio per foto e video. Per chi ha immagini di qualità, video in 4K o file pesanti, la verifica del prezzo del servizio extra sarà fondamentale.

Alla fine, questo è uno di quei cambiamenti che all’inizio sembrano piccoli, ma poi incidono sulla quotidianità. Per anni OneDrive è stato il backup fotocamera predefinito; ora Samsung vuole riportare tutto sotto il suo tetto. Se non fai attenzione, potresti accorgerti troppo tardi che le tue foto non si sincronizzano più come prima.