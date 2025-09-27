Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo arriva su Gran Turismo 7

Nelle scorse settimane, Opel ha presentato la concept car Corsa GSE Vision Gran Turismo. La vettura è caratterizzata da una potenza di 588 kW pari a circa 800 CV con una coppia massima di 800 Nm. Tali valori consentono una velocità massima di 320 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena due secondi.

Quella che sembra una belva indomabile, in realtà è una supercar che tutti potranno guidare. Infatti, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo fa ufficialmente il proprio debutto su Gran Turismo 7. La controparte digitale della vettura fa parte dell’update rilasciato il 24 settembre.

La Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta la prima concept car phygital di Rüsselsheim e permette di unire il mondo reale a quello digitale. Come dichiarato da Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo: “Oggi sono molto lieto di annunciare Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. In realtà ho un legame molto personale con Opel, perché il signor Hideo Kodama, che è stato il capo designer di Opel, è anche il mio mentore nel design automobilistico. Da Mr. Kodama ho imparato a conoscere la storia del design automobilistico e ho ricevuto spiegazioni su molte auto diverse provenienti da tutto il mondo e nel corso della storia“.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta su Gran Turismo 7, la supercar potrà essere guidata da tutti i videogiocatori

Anche Florian Huettl, CEO di Opel, ha accolto con entusiasmo il debutto della supercar all’interno del simulatore di corse: “Sono lieto che Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo sarà disponibile in Gran Turismo 7 a partire dal 24 settembre. La sua recente anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera ha suscitato molto interesse e ora non vediamo l’ora di metterla nelle mani della comunità. Spero che tutti apprezzino l’apice del nostro marchio GSE“.

La Corsa GSE Vision Gran Turismo è un manifesto di quello che sarà il futuro di Opel. I prossimi modelli GSE completamente elettrici segneranno l’impegno continuo del marchio nel creare soluzioni compatte ma all’avanguardia.

Il design comunica forza e potenza grazie all’aspetto muscoloso e delineato. Le soluzioni aerodinamiche consentono di massimizzare il carico verticale e stabilizzare la vettura al suolo. Anche gli interni sportivi sono pensati per comunicare la chiara vocazione racing.