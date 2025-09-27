One UI 8.5: una funzionalità si ispira ai Google Pixel

Come ben sapete, Samsung continua i propri lavori per quanto riguarda la sua interfaccia grafica che nei prossimi mesi dovrebbe godere dell’update alla versione 8.5, quest’ultima introdurrà interessanti novità di cui piano piano stanno emergendo alcune informazioni in rete, ovviamente si tratta di voci di corridoio che non necessariamente si tramuteranno in realtà ma che comunque ci danno un’idea di ciò che Samsung sta facendo nel corso del tempo, ad esempio recenti voci hanno parlato dell’arrivo di una modalità privacy per lo schermo che sarà presente sulla prossima generazione di Samsung Galaxy S e quella di oggi invece sembra essere una funzionalità che trae ispirazione direttamente dai Google Pixel ma in realtà anche da altre realtà.

Il tocco posteriore

La funzionalità in questione è emersa grazie all’analisi di una stringa presa da una versione leak di One UI 8.5, la stringa in questione recita “<string name=”double_back_tap_title”>Double back tap</string> <string name=”double_back_tap_description”>Gently tap the back of the phone twice while the screen is on.</string>”, ciò sta ad indicare una possibile introduzione del supporto integrato al doppio tocco posteriore, una funzionalità che sui Samsung era assente in modo nativo ma che poteva essere utilizzata solo installando un’apposita applicazione, a quanto pare in futuro non sarà più così dal momento che pare proprio che Samsung si sia finalmente decisa a integrarla nella sua interfaccia.

Questa funzionalità è già presente su molti dispositivi in circolazione, come ad esempio iPhone o i Pixel e consente di abbinare l’apertura di un’app o lo svolgimento di una determinata azione al doppio tocco posteriore, tra le funzionalità sfruttabili abbiamo ad esempio l’apertura della fotocamera, lo screenshot, l’attivazione dell’assistente IA e molto altro ancora.

Si tratta dunque di una novità che renderà l’esperienza d’uso decisamente più rapida, eliminando di fatto alcuni step aggiuntivi per svolgere alcune attività, non rimane che attendere per capire se arriverà realmente oppure no, sicuramente si tratta di una mancanza importante dal momento che tanti altri device anche di fascia più bassa già offrono questa possibilità.