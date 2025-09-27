WhatsApp introduce la privacy sugli stati: stop alle figuracce !

WhatsApp continua a rinnovarsi con una funzione che rafforza il controllo sulla privacy. Si tratta della possibilità di nascondere gli aggiornamenti di stato a contatti selezionati. Una novità molto attesa, che consente di evitare figuracce e momenti imbarazzanti con colleghi, familiari curiosi o conoscenti poco graditi. In pratica, ogni volta che si pubblica uno stato, che sia una foto, un video o un testo, l’utente può decidere in modo selettivo chi potrà visualizzarlo e chi no.

WhatsApp, la privacy personalizzata rende l’app più vicina alle esigenze di ognuno

La gestione è semplice e immediata. All’interno delle Impostazioni, basta accedere alla sezione Privacy e poi a Stato, dove si potrà scegliere tra tre opzioni. Ovvero condivisione con tutti i contatti, con una lista personalizzata oppure escludendo uno o più nomi specifici. Parliamo quindi di un sistema flessibile che permette di creare cerchie diverse, adattando ogni contenuto al pubblico desiderato. In questo modo WhatsApp compie un ulteriore passo verso un modello più vicino ai social network, ma con un’attenzione particolare alla riservatezza.

Questa funzionalità rappresenta un’evoluzione naturale per un servizio che da anni è uno degli strumenti di comunicazione più usati al mondo. Non tutti i momenti condivisi sono pensati per essere visti dall’intera rubrica, alcuni stati possono avere un tono leggero, altri raccontare esperienze personali o riflettere emozioni private. Con la nuova opzione, diventa possibile esprimersi liberamente senza il timore di essere giudicati o fraintesi da persone a cui non si vorrebbe mostrare tutto.

La privacy personalizzata rafforza l’intenzione di WhatsApp di diventare una piattaforma sempre più diretta e sicura, offrendo agli utenti maggiore libertà e controllo. Se da un lato ricorda le dinamiche di condivisione tipiche di Instagram e Facebook, dall’altro mantiene il suo carattere distintivo, ovvero la comunicazione immediata e protetta. Una piccola ma importante novità che fa parte di un percorso di costanti miglioramenti, destinato a rendere l’app ancora più fedele alle esigenze digitali del singolo utente.