Lotus Eletre sorprende ancora: arriva la nuova versione PHEV

La Lotus Eletre prepara un nuovo capitolo della sua storia. Dopo il debutto come SUV totalmente elettrico, arriva la versione ibrida plug-in. Le prime immagini catturate in Cina mostrano elementi distintivi come il doppio scarico posteriore e il tappo del carburante sul lato sinistro. Il design rimane fedele alla linea originale, con tetto flottante, maniglie a filo carrozzeria e telecamere al posto degli specchietti. I cerchi neri a dieci razze da 20 pollici e la scritta Lotus sul retro confermano lo stile inconfondibile.

Il CEO Feng Qifeng ha dichiarato che entro il 2028 ogni modello Lotus avrà la propria variante PHEV. Una transizione graduale, con la promessa che anche la Lotus Emira arriverà in una veste Hyper Hybrid. La scelta non nasce dal caso, i modelli elettrici puri non hanno raggiunto i risultati sperati in Cina. Così l’ibrido plug-in diventa la via per riconquistare un mercato cruciale. Sarà sufficiente unire la tradizione sportiva con nuove tecnologie per sedurre chi non ha trovato convincenti le versioni elettriche? L’attesa è densa di interrogativi, mentre il marchio fondato a Hethel scommette su una strategia condivisa con Geely, Renault e Aramco attraverso la joint venture Horse Powertrain.

Tecnologia e prestazioni da primato per la Lotus ibrida

La nuova Lotus Eletre PHEV dovrebbe adottare un’architettura a 900 V, con un’autonomia stimata intorno ai 1.100 km. Al centro del sistema spicca il motore turbo benzina da 2 litri DHE20TDE, capace di erogare 205 kW, circa 275 CV, con un’efficienza termica del 46%. Valori che testimoniano un salto notevole nel panorama delle auto ibride di fascia alta. La piattaforma potrebbe condividere elementi con la tecnologia già vista sulla Zeekr 9X, il SUV ibrido di lusso del gruppo Geely.

In quella configurazione, la combinazione di motore termico e tre unità elettriche arriva fino a 1.381 CV. L’eventuale trasferimento di know-how rafforza l’idea di un progetto corale, studiato per rendere Lotus competitiva nel segmento più ambito. Unire la spinta della tradizione sportiva con l’energia silenziosa dell’elettrico e l’efficienza del turbo potrebbe essere la chiave del successi. Con la nuova Lotus Eletre PHEV, Lotus sembra aver trovato la chiave per accendere nuovamente l’entusiasmo degli appassionati.