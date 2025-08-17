Zeekr 9X: ecco il SUV con la batteria più grande del mondo

Una tipologia di automobile che in Cina sta prendendo sempre più piede è rappresentata dalle plugin, le case automobilistiche stanno proponendo sul mercato modelli sempre più interessanti che offrono caratteristiche tecniche davvero di primo livello, oggi ve ne portiamo uno davvero esagerato, si tratta della Zeekr 9X che consiste in un maxi SUV dalle forme decisamente imponenti e che punta ovviamente al mercato Premium, tale modello farà il proprio debutto al salone dell’auto di Chengdu Per la fine di agosto, nonostante tutto però le sue specifiche tecniche sono già state anticipate dal solito sito del ministero dell’industria e dell’information technology cinese.

Caratteristiche esagerate

Il modello in questione è lungo ben 5239 mm, largo 2029 mm e alto 1819 mm, il tutto con un passo di 3169 mm, il peso a vuoto supera tranquillamente le 3 t.

Per quanto riguarda le specifiche del Power Train montato a bordo, scopriamo che al di sotto del cofano è presente un motore a quattro cilindri turbo di 2 l in grado di erogare 205 kW ovvero 279 cavalli, con un’efficienza termica superiore al 46%, l’unità endotermica poi è abbinata a tre motori elettrici con una potenza massima combinata che arriva a circa 1400 cavalli, quanto basta per poter accelerare da zero a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiungere una velocità massima di 240 km/h, valori decisamente eccezionali, visto il peso importante della vettura.

Veniamo all’elemento di spicco, all’interno della vettura è presente la batteria Freevoy prodotta da CATL, con una capacità di 55,1 kWh oppure 70 kWh, quest’ultima offre un’autonomia in totale elettrico di bene 302 km, basata su un architettura a 900 V. Quest’ultima è la più grande del suo segmento e supporta una velocità di ricarica massima di 6C, permettendo di passare dal 20% all’80% di autonomia in pena nove minuti.

La prevendita di questa vettura in Cina inizierà il salone dell’Auto a fine agosto per poi arrivare ufficialmente sul mercato nel terzo trimestre del 2025, il prezzo dell’auto potrebbe variare tra i 600.000 e i 900.000 Yuan che ha il cambio corrispondono a circa un valore che oscilla tra i 71.900 € e i 107.800 €