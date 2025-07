Launcher Challenge: l’ESA scommette su startup spaziali

Negli ultimi anni, l’Europa ha iniziato a guardare lo spazio con occhi nuovi. Non che prima mancasse l’ambizione, ma c’era come un’aria di stabilità, quasi di routine: i razzi Ariane partivano, facevano il loro lavoro e tornava tutto tranquillo. Adesso, però, la sensazione è diversa. È come se qualcosa si fosse acceso. Un’urgenza, una voglia di cambiare passo. Di non restare più spettatori mentre altri — leggi SpaceX, ma anche Cina e India — alzano il tiro.

Dalle Shetland a Monaco: la nuova mappa della space economy europea

L’Agenzia Spaziale Europea ha deciso che è il momento di rimettere in moto il sistema. E per farlo ha scelto una strada interessante: smettere di puntare tutto su un unico “campione” e iniziare a scommettere su più giocatori. Nasce così l’European Launcher Challenge, un programma che non ha solo un nome da talent show, ma anche l’energia di qualcosa di nuovo. L’obiettivo? Trovare (e finanziare) chi sarà in grado di portare l’Europa in orbita con razzi più piccoli, flessibili, e magari anche più intelligenti.

Le cinque aziende che hanno superato il primo giro di selezioni sono tutte realtà ambiziose, con base in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Alcune hanno già provato a lanciare i loro razzi — non sempre con risultati spettacolari, va detto — ma quello che colpisce è l’atmosfera che si respira: non sembra una gara tra colossi, ma una corsa piena di tentativi, prototipi, test esplosivi e sogni da rincorrere. C’è qualcosa di molto umano in tutto questo, anche nei fallimenti.

Nel frattempo, c’è chi continua a lavorare lontano dai riflettori, sviluppando motori, testando valvole, cercando di tenere insieme budget, scadenze e gravità terrestre. Il futuro dell’accesso europeo allo spazio si sta costruendo adesso, tra una piattaforma di lancio nelle Isole Shetland e un hangar nella periferia di Monaco.

E la cosa bella è che non c’è più una sola strada da percorrere. Per una volta, l’Europa ha deciso di aprire più porte invece di chiuderne. Di dire: proviamoci. Vediamo chi ci riesce. Magari, alla fine, scopriremo che non serve essere i più grandi per arrivare più lontano.