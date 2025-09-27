Baldur’s Gate 3 gira in modo nativo su Steam Deck

Di recente, Baldur’s Gate 3 si trova al centro di nuove discussioni. Dopo che Larian Studios aveva dichiarato concluso il percorso degli aggiornamenti principali, ora arriva un nuovo hotfix. Quest’ultimo ha riacceso l’attenzione della community, introducendo non soltanto correzioni tecniche, ma soprattutto un cambiamento che incide sull’esperienza di gioco. L’elemento più rilevante è, infatti, la compatibilità nativa con Steam Deck. Un passo che amplia la fruibilità del titolo di ruolo, con ricadute positive anche al di fuori del dispositivo portatile di Valve.

Baldur’s Gate 3: ecco i dettagli del recente hotfix

In precedenza, il testo girava su Steam Deck attraverso Proton, il layer di compatibilità sviluppato da Valve. Ora, con una build dedicata, il titolo sfrutta meglio le risorse, alleggerendo il carico su CPU e memoria. Secondo le dichiarazioni dello studio, ciò si traduce in sessioni più stabili, riducendo i rischi di rallentamenti e migliorando la fluidità generale. L’aggiornamento, identificato come Hotfix #34, non si limita al supporto nativo per Steam Deck. L’ottimizzazione implementata ha avuto effetti positivi anche su tutte le versioni. Ciò grazie a un miglioramento nella gestione dello streaming dei modelli di gioco. Ciò significa minori cali di frame rate in scenari complessi. Allo stesso tempo, il pacchetto risolve diversi crash segnalati su Xbox e corregge bug che influivano sull’esperienza.

Il CEO di Larian Studios, Swen Vincke ha raccontato come l’iniziativa è nata quasi per caso. Un ingegnere del team aveva iniziato a lavorare al port nativo nel tempo libero, e i risultati ottenuti si sono rivelati talmente convincenti da spingere lo studio a investire risorse ufficiali per completare e rendere disponibile la nuova versione.

Con Baldur’s Gate 3, un’iniziativa individuale si è trasformata in un beneficio collettivo. In un settore come quello gaming in cui l’attenzione si sposta rapidamente verso le nuove uscite, tale aggiornamento ricorda che un classico moderno può ancora trovare modi per sorprendere i giocatori.