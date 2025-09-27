Ad
HONOR 400 Lite: qualità premium al prezzo più basso di sempre

Un nuovo riferimento nella fascia media: HONOR 400 Lite unisce prestazioni solide, fotocamera avanzata e un design curato.

scritto da Manuela Poidomani
HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite entra nel mercato degli smartphone economici. Ma lo fa con una proposta che sorprende per equilibrio e qualità. Il telefono è pensato per chi desidera un dispositivo completo. E sotto i 300 euro. Ma nonostante il prezzo, questo modello riesce a offrire molte funzionalità. Che di solito si trovano su telefoni molto più costosi. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è tra le migliori opzioni. Per rapporto qualità-prezzo. Il suo successo è dato soprattutto da tre aspetti. Un display eccellente, una fotocamera da 108 megapixel e una batteria che garantisce un’intera giornata di utilizzo.

Fotocamera da 108 MP e batteria a lunga durata: il vero valore di HONOR 400 Lite

Esteticamente, HONOR 400 Lite si presenta con linee eleganti e materiali curati. Una scelta rara in questa fascia. La casa cinese ha puntato molto sull’esperienza visiva. Dotando il dispositivo di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+. E refresh rate a 120 Hz. Anche sotto luce diretta, il pannello rimane ben leggibile. Proprio grazie a una luminosità massima di 3500 nit. La tecnologia PWM Dimming a 3840Hz riduce il fastidio agli occhi. Rendendolo ideale anche per lunghe sessioni di utilizzo.

Il reparto fotografico è la vera sorpresa. Il sensore principale da 108 megapixel con apertura f/1.75 consente di scattare immagini ricche di dettaglio. Anche in condizioni difficili. Le foto risultano nitide, ben bilanciate nei colori e luminose. A completare il sistema c’è una lente ultra-grandangolare da 5 MP. L’integrazione dell’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale. Il pulsante AI Camera Button, posto lateralmente, consente di avviare velocemente la fotocamera. Facilitando così l’accesso a modalità avanzate di scatto.

Sotto il cofano lavora un processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Che è supportato da un sistema fluido e moderno, MagicOS 9 basato su Android 15. L’autonomia è garantita da una batteria da 5230 mAh. Che si ricarica rapidamente con HONOR SuperCharge da 35W. Con prestazioni stabili e una dotazione software ricca, HONOR 400 Lite è un acquisto consigliato per chi cerca uno smartphone completo. Senza spendere troppo.

