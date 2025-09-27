BYD presenta il sistema di accumulo HaoHan: al via la sfida a Tesla

Avrete già più volte sentito parlare del costruttore automobilistico BYD. Realtà che da anni sta lavorando al fine di portare sul mercato vetture efficienti offrendo agli utenti un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oltre a ciò, BYD si occupa di progettare e realizzare soluzioni pensate per la ricarica dei veicoli elettrici e di accumulo di energia.

Non a caso, al giorno d’oggi sono sempre di più le soluzioni che vengono sviluppate al fine di ottimizzare le tempistiche ma non solo. Il costruttore dunque non fa altro che lanciare una sfida al rivale Tesla. Nei giorni scorsi ha infatti presentato al mondo intero una nuova soluzione progettata come alternativa ai Megapack 3 dell’azienda di Elon Musk. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito al nuovo progetto.

BYD svela una nuova soluzione per l’accumulo di energia

Non passa inosservato il recente progetto portato a termine da parte del costruttore automobilistico BYD che ha annunciato di aver realizzato un nuovo sistema di accumulo dell’energia innovativo. Una soluzione pensata nei minimi dettagli proprio per riuscire a competere con l’azienda statunitense Tesla.

Nello specifico, dunque, il sistema denominato Haohan si prepara a sfidare il già noto Megapack 3 dell’azienda automobilistica Tesla. A differenza della soluzione dell’azienda di Elon Musk, BYD è riuscita a crearne una in grado di offrire una maggiore capacità energetica.

Quel che sappiamo infatti è che il sistema di accumulo dispone di una capacità di 14,5 MWh. Tale elemento non fa altro che rendere il progetto realizzato da BYD il più efficiente finora realizzato al mondo. Esiste inoltre una versione con container di 6 metri la cui capacità arriva a un totale di 10 MWh.

BYD ha anche fatto sapere che il sistema di accumulo realizzato vanta di Battery Blade da 2.710 Ah. Tale soluzione, dunque, lascia ben sperare per il futuro dei sistemi di accumulo di energia.