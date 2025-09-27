Chrome per Android trasforma le pagine Web in podcast con l’IA: ecco come

Google Chrome

Google porta una nuova funzione su Chrome per Android: la possibilità di trasformare qualsiasi pagina Web in una panoramica audio in stile podcast. L’aggiornamento, in fase di rollout, si inserisce nella strategia più ampia di Mountain View che mira a inserire intelligenza artificiale in ogni aspetto dei suoi prodotti.

Dalla lettura ad alta voce al podcast

Chrome già offriva un’opzione per leggere “ad alta voce” i contenuti delle pagine Web. Bastava aprire il menu tramite i tre puntini in alto a destra e selezionare “Ascolta questa pagina”. Con la nuova funzione, l’esperienza cambia radicalmente: invece di limitarsi a una voce sintetica che legge il testo, l’IA genera una panoramica audio del contenuto, strutturata come un podcast. Dopo aver selezionato l’opzione, sullo schermo compare il messaggio “Generazione della riproduzione AI…”, che conferma l’elaborazione da parte dei sistemi Google. Un pulsante dedicato, visibile in basso a sinistra, permette di passare dalla semplice lettura al formato podcast, lasciando all’utente la libertà di scegliere.

L’integrazione con le Panoramiche AI

La novità sfrutta le Panoramiche AI di NotebookLM, già integrate in altri servizi come Gemini. L’intelligenza artificiale non si limita a leggere il testo, ma lo rielabora in forma sintetica, evidenziando i punti chiave e restituendoli in un flusso audio più vicino a una spiegazione che a una lettura lineare. L’obiettivo è rendere più facile fruire di contenuti complessi senza doverli leggere per intero, trasformando ogni articolo o pagina informativa in una sorta di “episodio audio” da ascoltare.

Disponibilità e versioni compatibili

La funzione è in fase di distribuzione graduale. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto le Panoramiche AI già con la versione 140.0.7339.124 sul canale stabile, ma la compatibilità più estesa sembra arrivare con la versione 142, disponibile nei rami Canary e Dev. Non risulta invece attiva nella release Beta (141). Per il momento, il supporto è limitato alla lingua inglese. Traducendo manualmente le pagine dall’italiano all’inglese, la funzione si attiva senza problemi. Non è chiaro se questa restrizione sia temporanea o se Google deciderà di non estendere subito la disponibilità alle altre lingue.

Un passo nella strategia AI di Google

Questa novità segue gli annunci della scorsa settimana sulla versione desktop di Chrome, anch’essa arricchita di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il colosso californiano vuole rendere il browser uno strumento più versatile, capace non solo di mostrare i contenuti, ma anche di rielaborarli e adattarli alle esigenze degli utenti.