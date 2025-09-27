Gemini arriva su Google TV, addio a Google Assistant sulle smart TV

Google TV

Dopo mesi di attesa, Google ha ufficializzato l’arrivo di Gemini sulle smart TV con Google TV, segnando l’inizio della fine per Google Assistant anche nel settore televisivo. L’annuncio, pubblicato sul blog ufficiale The Keyword, conferma l’avvio del rollout a partire da fine settembre, in parallelo alla transizione già prevista sugli smart speaker e sui dispositivi Google Home.

L’inizio di una nuova fase

Gemini su Google TV sostituirà progressivamente Assistant, garantendo la piena compatibilità con le funzioni già esistenti ma introducendo nuove possibilità. Google descrive l’assistente come un interlocutore più naturale e conversazionale, in grado di aiutare non solo nella ricerca di contenuti, ma anche nel fornire suggerimenti, rispondere a domande complesse o supportare attività quotidiane. Gli utenti potranno continuare a interagire con la TV tramite il comando vocale “Hey Google” o con il pulsante microfono sul telecomando. A cambiare sarà la qualità delle interazioni: non più semplici comandi, ma vere e proprie conversazioni dinamiche con l’IA.

Cosa cambia per gli utenti

Con Gemini, la fruizione dei contenuti diventa più immediata. Sarà possibile chiedere consigli su cosa guardare in base allo stato d’animo, ottenere aggiornamenti sulle serie TV preferite, cercare film e programmi ricordandone solo alcuni dettagli o ricevere suggerimenti personalizzati. Google punta però a spingersi oltre l’intrattenimento. Le smart TV diventano strumenti di apprendimento domestico, con Gemini capace di proporre tutorial da YouTube, aiutare i più giovani nei compiti, offrire video per il fai-da-te o proporre ricette da seguire direttamente sul grande schermo.

La disponibilità iniziale

La prima smart TV a integrare Gemini è la TCL QM9K, annunciata a settembre e disponibile negli Stati Uniti a partire da 3.000 dollari nella versione da 65 pollici. Entro la fine del 2025, il supporto verrà esteso ad altri modelli: Google TV Streamer, Walmart 4K Pro, Hisense U7, U8 e UX e le nuove serie TCL QM7K, QM8K e X11K. Google ha confermato che il rollout sarà progressivo e che in futuro altre smart TV compatibili riceveranno l’aggiornamento. Non sono ancora stati forniti dettagli su eventuali funzioni esclusive che Gemini porterà oltre a quelle già annunciate.