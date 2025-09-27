WhatsApp, una nuova truffa utilizza finti sondaggi e concorsi

Una nuova truffa è sbarcata su WhatsApp con lo scopo di rubare informazioni personali agli utenti.

Come ben sappiamo sì ormai consolidato nel tempo per i truffatori, utilizzare WhatsApp come strumento per i loro tentativi di frode.

Le tecniche per ingannare vittime ignare sono sempre più numerose e purtroppo difficili da riconoscere.

Recentemente si è diffusa la truffa di Flora, che ha portato molti utenti a fornire informazioni personali. In casi estremi si è dato l’accesso ai propri conti a una ragazza che poi si è rivelata una truffatrice.

Di tentativi di frode di questi tipi ce ne sono ogni giorno e per questo bisogna prestare attenzione e attuare alcune semplici tecniche per proteggersi.

WhatsApp, ecco la nuova truffa con i finti sondaggi e concorsi

Su WhatsApp nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi tentativi di truffa, molto simili tra di loro.

La nuova truffa si basa sulla condivisione di finti sondaggi e finti concorsi.

La debolezza degli utenti viene sfruttata ricevendo un messaggio da un contatto che si conosce. Questo messaggio contiene un link con un semplice invito per partecipare a un sondaggio oppure per votare a un concorso.

Il link, ovviamente, è infetto è una volta aperto porterà a una pagina.

Una volta aperta questa pagina viene richiesto un codice a otto cifre.

Purtroppo quel codice otto cifre è molto importante, perché è quello che viene generato da WhatsApp per accedere ad altri dispositivi.

Ciò significa che fornendo quel codice ai truffatori, essi potranno avere accesso all’account e a tutte le informazioni presenti in esso.

In alcuni casi si può arrivare addirittura al blocco dell’account, e tramite le informazioni trovate nelle chat i truffatori possono anche accedere ai conti bancari.

I danni causati da queste truffe possono essere incalcolabili, quindi bisogna sempre evitare di cliccare sul link sospetti, anche se provengono da contatti di fiducia e soprattutto non bisogna mai condividere nessun tipo di codice.