Iliad ha annunciato il ritorno dell’offerta Giga 120. Quest’ultima non presenta una scadenza stabilita e rimarrà disponibile fino a nuovo avviso. Per chi non la conoscesse, l’offerta di Iliad propone minuti e SMS illimitati ed include chiamate verso oltre 60 Paesi. Inoltre, gli utenti possono accedere a 120 GB di internet in 4G e 4G+. Per la navigazione in Europa, sono inclusi 9 GB di dati in roaming gratuito. Tra i vantaggi dell’offerta Iliad, vi sono servizi come “Mi richiami”, l’utilizzo dell’hotspot e la segreteria telefonica inclusa senza costi aggiuntivi. Non sono previsti vincoli contrattuali o costi nascosti. Il pagamento è di 7,99 euro mensili.

Iliad: le promo attive per i nuovi utenti

Oltre l’offerta Giga 120, l’operatore presenta opzioni avanzate per chi ha necessità di un traffico dati superiore e desidera accedere alla rete 5G. Tra quest’ultime ci sono promo come Giga 180 e Giga 250. La prima comprende minuti ed SMS illimitati. A ciò si aggiungono 180GB di internet in 5G. Per il roaming europeo ci sono 11 GB. Anche in questo caso sono incluse le opzioni hotspot e segreteria. Entrambi senza vincoli o costi aggiuntivi. È compreso un pagamento di 9,99 euro per l’attivazione. Il canone mensile è di 9,99 euro. La Giga 250 rappresenta il piano più completo, con 250 GB di traffico dati in 5G. Per il roaming sono disponibili 13 GB. Mentre il pagamento mensile per la promo è di 11,99 euro.

Attivando quest’ultime due promo, inoltre, i clienti hanno l’opportunità di partecipare a “Vinci il calcio con Iliad”. Tra i premi ci sono i biglietti per assistere a una partita di Serie A allo stadio. Oltre a due biglietti per la finale della Supercoppa italiana EA SPORTS FC. Altri premi includono maglie autografate delle squadre e palloni ufficiali del campionato. Gli interessati devono iscriversi entro il 24 novembre per partecipare all’estrazione speciale del 29 novembre. Un’occasione davvero imperdibile per tutti i nuovi utenti.