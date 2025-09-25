1Mobile lancia Speed 5G 150 Limited Edition

1Mobile torna protagonista nel mercato delle telecomunicazioni con una promozione a tempo limitato. Si tratta di Speed 5G 150 Limited Edition. L’offerta in questione prevede 150GB di traffico dati in 5G Full Speed fino a 2Gbps, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS, a un costo di soli 5€ per il primo mese. Dal secondo in poi invece, il canone passa a 6,99€ mensili.

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore, mentre per le nuove SIM è previsto un costo simbolico di 5€. . La promozione sarà disponibile fino al 30 settembre 2025 e si appoggia alla rete Vodafone, garantendo così stabilità e alte prestazioni grazie alla copertura nazionale 5G e 4G. Per sfruttare la massima velocità, l’utente dovrà rispettare i requisiti tecnici indicati dall’operatore; in caso contrario, la navigazione resterà attiva in 4G.

1Mobile Speed 5G 150: condizioni e vantaggi

La tariffa include traffico illimitato in Italia, soggetto a uso lecito e personale, e può essere utilizzata anche all’interno dell’Unione Europea secondo le normative comunitarie. I giga non consumati nel mese non sono cumulabili, e in caso di superamento della soglia massima la connessione verrà bloccata. Da qui il cliente potrà decidere se riattivarla tramite la funzione “Restart” o acquistare pacchetti extra.

Un punto di forza dell’offerta è la trasparenza dei costi, in caso di credito insufficiente, l’opzione resta attiva ma sarà utilizzabile solo dopo una ricarica. Se la mancanza di credito si ripete per due rinnovi consecutivi, la promozione viene sospesa e potrà essere riattivata in seguito. L’utente mantiene il diritto a usare le unità residue fino alla scadenza mensile, anche in caso di disattivazione. L’intera gestione dell’offerta, dall’attivazione ai rinnovi, fino al controllo dei consumi, è disponibile tramite app ufficiale 1Mobile o area personale sul sito. L’operatore sottolinea che alcune limitazioni potrebbero verificarsi con dispositivi meno recenti o con sistemi proprietari come Blackberry OS, ma la compatibilità con la maggior parte degli smartphone moderni è garantita.

Insomma, con questa proposta, 1Mobile punta a rafforzare la propria posizione tra i gestori virtuali, offrendo un piano competitivo, veloce e senza costi nascosti, ideale per chi vuole provare il 5G senza spendere troppo.