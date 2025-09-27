Cina: vietate le maniglie elettriche pop-out nei nuovi veicoli dal 2027

Quando guardi un’auto moderna con le maniglie elettriche completamente in linea con la carrozzeria, pensi a design avanzato e linee pulite. Ma in Cina qualcosa sta cambiando: il governo ha deciso che da luglio 2027 queste maniglie “pop-out” completamente nascoste non saranno più autorizzate sui veicoli nuovi se non soddisfano nuovi requisiti di sicurezza. È una novità significativa che mette in discussione uno dei dettagli più amati nel look delle auto elettriche contemporanee.

Il punto non è eliminare la tecnologia, ma renderla più sicura. Le autorità vogliono che tutte le maniglie esterne abbiano una parte meccanica specifica: in caso di guasto elettrico, incidente o spegnimento improvviso, la maniglia deve poter essere aperta manualmente. Ci saranno anche regolazioni sulle dimensioni dello spazio necessario per afferrare la maniglia, posizione e visibilità, per evitare situazioni in cui risulti difficile o pericoloso usarle.

Perché questo cambiamento è diventato necessario

Negli ultimi tempi sono emersi dati che mettono in evidenza rischi reali: maniglie elettriche che non si aprono dopo incidenti laterali oppure in condizioni meteorologiche estreme (freddo, ghiaccio), utenti rimasti chiusi dentro veicoli perché la maniglia pop-out non ha funzionato. I test di sicurezza hanno mostrato che mentre le maniglie tradizionali meccaniche riescono molto più spesso ad aprirsi in momenti critici, quelle elettriche completamente nascoste si fermano troppo frequentemente. Il rischio in un’emergenza non è solo disagio estetico, ma può diventare questione di vita o morte.

Inoltre, il guadagno aerodinamico che queste maniglie promettono è risultato quasi trascurabile: una piccola riduzione del coefficiente di resistenza, che su strada e ad uso quotidiano porta risparmi di energia molto limitati. Nel frattempo, il peso aggiunto di motori, componenti elettronici e attuatori finisce spesso per annullare quei benefici.

Per i produttori, questa decisione significa ripensare al design, agli attuatori, ai meccanismi di apertura nelle situazioni critiche, rivedere fornitori e test e sostenere costi di sviluppo per garantire che le maniglie soddisfino i nuovi standard richiesti.

In conclusione, la Cina ha scelto di mettere la sicurezza davanti all’effetto wow. Le maniglie completamente invisibili potrebbero sparire o diventare oggetti estetici con caratteristiche di riserva: non più solo moda, ma funzionalità garantita sempre. Dal 2027, ogni nuova auto dovrà rispettare questi criteri, o rischia di essere esclusa. Una mossa che probabilmente influenzerà anche marchi esteri, e che segna un momento di svolta nell’evoluzione delle automobili: non basta avere stile, serve soprattutto avere sicurezza.