Xbox Game Pass, un 2025 da record tra investimenti e nuovi accordi

Il 2025 passerà alla storia come l’anno della consacrazione per Xbox Game Pass. Nonostante le critiche che spesso accompagnano il modello in abbonamento, Microsoft ha dimostrato che la sua piattaforma può crescere senza sosta. A confermarlo è stato Chris Charla, capo della divisione ID@Xbox dedicata ai titoli indipendenti, in un’intervista concessa a Eurogamer.

Charla ha spiegato che la maggior parte degli sviluppatori che porta un titolo sul servizio decide di pubblicare anche i futuri progetti, segno della fiducia maturata nei confronti dell’ecosistema Xbox. Nel 2025, infatti, sono stati siglati oltre 150 accordi con publisher e team di sviluppo. Parliamo di un numero tre volte superiore rispetto al 2024, quando i nuovi arrivi erano stati poco più di cinquanta. Ciò ha reso possibile il lancio in abbonamento di alcune delle produzioni più attese dell’anno, tra cui Clair Obscur: Expedition 33 e l’attesissimo Hollow Knight Silksong.

Xbox Game Pass e la crescita miliardaria di Microsoft

Secondo Charla, il 2025 è stato l’anno degli investimenti più importanti mai effettuati da Microsoft sul Game Pass. La strategia dell’ azienda è stata quella di arricchire l’offerta con giochi di qualità, supportare gli sviluppatori e consolidare la base di abbonati. I risultati non si sono fatti attendere, soprattutto negli Stati Uniti. Qui, infatti, il mercato dei servizi digitali sta vivendo un periodo davvero straordinario.

A luglio, la spesa degli americani per gli abbonamenti è aumentata del 21% rispetto all’anno precedente. Proprio nello stesso mese, l’amministratore delegato Satya Nadella ha annunciato che Xbox Game Pass ha superato per la prima volta i 5 miliardi di dollari di ricavi. Un traguardo che certifica la centralità del servizio nella strategia Xbox e ne conferma il ruolo di punta nell’industria mondiale del gaming.

Nonostante le discussioni sul futuro del modello, i numeri raccontano una realtà chiara. Sembra infatti che l’ Xbox Game Pass non solo cresce, ma sta cambiando radicalmente il modo in cui i videogiocatori scoprono e vivono i contenuti. Con un catalogo in continua espansione e una community sempre più vasta, il servizio rappresenta ormai il cuore della strategia dell’azienda.