TIM Young, ecco nuove super promo per i clienti under 30

È ormai da diverso tempo che l’operatore telefonico italiano TIM propone diverse offerte di rete mobile per i suoi clienti con una età inferiore ai 30 anni. Si tratta in particolare delle offerte note con il nome di TIM Young e TIM Young & Music. Tuttavia, in questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di proporre delle nuove versioni di queste offerte, in alcuni anche con giga senza limiti. Vediamo qui di seguito i dettagli.
TIM, arrivano le nuove versioni di alcune offerte TIM Young per clienti under 30
In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha apportato alcune modifiche alle offerte mobile appartenenti alla gamma TIM Young. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte rivolte ai nuovi clienti dell’operatore con una età inferiore ai 30 anni. Questa volta, le nuove versioni delle offerte arrivano a proporre anche giga senza limiti, per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito.
- TIM Young Full: arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione con oltre 5G Full Speed di TIM fino a 2 gbps. Oltre a questo, il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 minuti per chiamare i paesi dell’Unione Europea e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a 7,99 euro al mese. L’offerta è rivolta solo ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad e dagli operatori telefonici virtuali.
- TIM Young & Music: arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione con oltre 5G Full Speed di TIM fino a 2 gbps. Oltre a questo, il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 minuti per chiamare i paesi dell’Unione Europea e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Nel bundle è anche incluso Apple Music.