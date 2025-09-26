Very Mobile, la promo da 5,99 euro al mese è davvero super competitiva

Very Mobile e uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati nel settore delle telecomunicazioni.

I piani tariffari del gestore sono tanti e meritano tutti un’attenzione particolare.

Con la recente introduzione della tecnologia 5G Very Mobile ha poi fatto un passo in avanti, sbaragliando tanta concorrenza.

Le tariffe risultano essere incredibili, con servizi ottimi e prezzi super competitivi e accessibili.

Very Mobile: ecco la promozione da 5,99 € al mese per sempre

Le tariffe telefoniche di Very Mobile sono accessibili a tutti e sono davvero tante.

La più economica e altrettanto valida, disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile e altri operatori telefonici virtuali, prevede 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati, e un mese in omaggio, a soli 5,99 € al mese per sempre. Sim e spedizione sono gratuita e anche l’attivazione è gratuita.

Very Mobile, altre tariffe da non sottovalutate

La tariffa appena presa in considerazione è sicuramente tra le migliori offerte mobile dell’operatore.

Però ce ne sono altrettante da non dover assolutamente sottovalutare.

Sempre per i clienti provenienti dagli operatori telefonici citati in precedenza, si hanno a disposizione le seguenti tariffe:

200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati, a 6,99 € al mese per sempre

di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati, a 6,99 € al mese per sempre 300 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati, a soli 7,99 € al mese per sempre

di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati, a soli 7,99 € al mese per sempre 440 giga con tecnologia 5G full Speed, minuti e SMS illimitati, asso 9,99 € al mese per sempre

Per tutti i nuovi clienti, le tariffe di Very Mobile sono le seguenti: