Apple iPhone 17 Pro smontato da iFixit, scopriamo il punteggio di riparabilità

Gli esperti di iFixit hanno smontato il nuovo iPhone 17 Pro per valutarne la riparabilità. Mettendo un attimo da parte quanto emerso in relazione allo “scratchgate”, gli esperti della piattaforma hanno effettuato il teardown completo del dispositivo Apple per apprezzare la disposizione interna delle componenti.

Il primo dettaglio che si nota smontando il dispositivo è che Apple ha introdotto tre novità interessanti rispetto ai modelli di precedente generazione. Il primo riguarda la batteria che è tenuta in posizioni da viti rendendo superfluo l’uso di adesivo. Il secondo è l’introduzione di una camera di vapore per dissipare il calore ed evitare il thermal throttling. Infine, l’ultima novità riguarda l’introduzione di viti Torx Plus per fissare alcune componenti.

Il design interno è stato completamente ridisegnato e questa scelta comporta anche un cambiamento non proprio positivo. L’unico modo per accedere alle componenti è attraverso la rimozione del display, operazione ad alto rischio.

Il teardown realizzato da iFixit permette di svelare il punteggio di riparabilità del nuovo iPhone 17 Pro di Apple

Sui modelli di precedente generazione, era possibile rimuovere anche il pannello posteriore per accedere più facilmente ad alcuni elementi. Questo doppio accesso non più presente, causando non pochi grattacapi a chi si deve occupare delle riparazioni.

Passando alle componenti interne, Apple privilegia l’uso di viti piuttosto che di collanti ma la varietà di viti presenti è elevata con cinque tipologie differenti. Questo comporta avere a disposizione diversi cacciaviti per poter eseguire lo smontaggio oltre che aumentare le possibilità di errore.

Per smontare l’iPhone 17 Pro serve pazienza ma ogni componente, alla fine, è raggiungibile da chi è abbastanza temerario per farlo. Tenendo conto di tutti questi aspetti, sia positivi che negativi, il punteggio di riparabilità del dispositivo è di 7 su 10. Apple ha reso disponibili sin dal primo giorno i manuali di riparazione e le componenti sostitutive saranno presto disponibili sul sito Self Service Repair.