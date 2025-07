Kena Mobile, ecco le migliori offerte con supporto al 5G

Per tutti coloro che sono alla ricerca dj offerte di rete mobile convenienti per navigare anche con le nuove reti 5G c’è l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Anche quest’ultimo ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo, proponendo diverse nuove offerte mobile che danno la possibilità di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito alcune di queste super offerte.

Kena Mobile, ecco alcune delle migliori offerte per navigare con le reti 5G

Gli utenti potranno scegliere anche Kena Mobile per navigare in libertà con le nuove reti 5G. Come già accennato in apertura, infatti, da poco anche questo operatore telefonico virtuale sta proponendo sul proprio catalogo diverse nuove offerte che includono, per l’appunto, la navigazione con connettività 5G.

Una di queste offerte più convenienti è quella denominata Kena 5,99 100 GB 5G. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, che diventeranno ben 200 GB se si sceglierà di utilizzare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Oltre a questo, il bundle include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a soli 5,99 euro al mese.

Questa offerta è attualmente proposta in due versioni. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, CoopVoce e Digi Mobile l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. L’operatore include poi la navigazione in 5G fino a 250 mbps. Questa versione sarà però disponibile fino al 31 luglio 2025. La seconda versione di questa offerta è rivolta a chi attiverà un nuovo numero e a chi richiederà la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Questa versione non include due mesi di rinnovo gratuiti. Il costo di attivazione sarà offerto gratuitamente se si forniranno i consensi commerciali.