Offerta WindTre: 150 GIGA e 5G a soli 7,99€ al mese!

C’è sempre quella sensazione un po’ fastidiosa quando si cambia operatore: documenti, tempi d’attesa, mille dubbi su cosa sia davvero incluso. WindTre ha deciso di smussare tutto questo con un’offerta che punta ad essere chiara e, soprattutto, conveniente. Non parliamo di una promozione “mordi e fuggi”, ma di un pacchetto che unisce tanta connessione e qualche extra che rende il passaggio molto meno complicato di quanto si possa temere.

Con WindTre puoi avere 150 GIGA, 5G e chiamate illimitate a un prezzo imbattibile

Il cuore della proposta è semplice: 150 GIGA alla massima velocità disponibile, con 5G che può arrivare fino a 2 Gbps. A questo si aggiungono minuti illimitati, un piccolo pacchetto di SMS (che fa sempre comodo per quelle volte in cui WhatsApp decide di fare i capricci) e un extra da 10,1 GIGA da usare nei Paesi dell’Unione Europea. È un’offerta pensata per chi si muove molto, sia in città che all’estero, e non vuole ritrovarsi a contare i mega residui ogni volta che apre un video su Instagram o un navigatore per spostarsi.

Uno degli aspetti più interessanti, però, non è tanto la quantità di giga, ma la modalità con cui viene gestita l’attivazione. Chi sceglie di acquistare online riceve la SIM in due giorni lavorativi, oppure può puntare direttamente all’eSIM e avere tutto subito sul proprio telefono. Con SPID o CIE l’attivazione diventa una questione di pochi minuti, e nel giro di 48 ore il numero è pronto all’uso, con tanto di credito residuo trasferito in automatico. È un dettaglio, ma evita la seccatura di dover ripartire da zero.

La rete, dal canto suo, non è un’incognita: la copertura 4G arriva al 99,7% della popolazione e il 5G al 97%. Numeri che raccontano una rete diffusa, supportata anche da un’assistenza capillare: oltre 3.500 negozi sparsi per l’Italia e un numero verde sempre attivo. A rendere l’esperienza più completa c’è poi l’app, premiata dagli utenti per la sua semplicità, e il programma Winday che aggiunge un tocco di leggerezza con sconti, giochi e coupon quotidiani.

Tutto questo a 7,99 euro al mese, un prezzo che non stona con la quantità di servizi inclusi. L’idea è quella di non dover più scegliere tra convenienza e affidabilità: qui i due aspetti si incontrano in un pacchetto che rende il passaggio a WindTre molto meno faticoso di quanto si possa pensare.