Galaxy S26 e il focus sui video: Samsung vuole sfidare Apple, ecco come

Il comparto video è sempre stato il punto di forza degli iPhone, al punto da renderli strumenti utilizzati anche in produzioni professionali. Negli ultimi anni Apple ha spinto ancora di più in questa direzione, introducendo funzioni avanzate come il supporto al ProRes RAW e l’app Final Cut Camera, recentemente aggiornata con nuove possibilità creative. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung punta ora a colmare il divario con i suoi prossimi Galaxy S26, introducendo tecnologie pensate per offrire ai creator strumenti di livello professionale.

APV e nuove funzioni in One UI 7.5 per i Galaxy S26

Il cuore di questa evoluzione sarà il supporto al codec APV (Advanced Professional Video), sviluppato da Google come alternativa diretta a ProRes RAW. APV offre profondità colore a 12 bit, supporto HDR, LOG e LUT, con una compressione più efficiente del 20% rispetto alla soluzione di Apple, senza sacrificare la qualità in post-produzione. La novità dovrebbe essere presente su tutta la gamma Galaxy S26, non solo sul modello Ultra, aprendo nuove possibilità anche per chi non sceglie la versione di punta.

Le novità non si fermano al codec. Le build Beta di One UI 7.5 rivelano miglioramenti significativi nel software: nella Galleria e nell’app Studio troveranno posto funzioni come horizon lock, una stabilizzazione avanzata che mantiene l’orizzonte perfettamente allineato, già vista in action cam di fascia alta come GoPro Hero 11. Saranno introdotte anche opzioni per personalizzare le Motion Photos, con maggiore controllo sugli istanti pre e post scatto, e una nuova funzione per scansionare documenti PDF multi-pagina, migliorando la produttività.

L’attenzione di Samsung verso il mondo del video appare quindi più marcata che mai. Se queste indiscrezioni troveranno conferma, i Galaxy S26 rappresenteranno un passo importante per avvicinare l’esperienza Android agli standard professionali a cui Apple ci ha abituato, offrendo agli utenti strumenti avanzati per la creazione di contenuti di alta qualità.