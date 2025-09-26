Samsung verso la One UI 9.0 basata su Android 17

Il futuro dei dispositivi Samsung sembra già tracciato. Nei file interni di un recente firmware della versione 8.5 è stato individuato un chiaro riferimento alla One UI 9.0, ovvero la prossima interfaccia proprietaria che sarà basata su Android 17. La notizia non sorprende. Al contrario conferma l’approccio aggressivo dell’azienda nello sviluppo del software. L’inclusione del nome nei codici dimostra che i lavori sono in una fase avanzata e che Samsung punta a velocizzare i tempi di rilascio.

Samsung e la strategia dietro la One UI 9.0

La novità riguarda anche la tempistica del lancio. Secondo le prime previsioni, l’aggiornamento potrebbe arrivare molto prima rispetto a quanto visto con le precedenti versioni. L’estate 2026 è il periodo in cui presumibilmente avrà inizio la distribuzione ufficiale, con un lancio graduale che partirà dai modelli di fascia alta. Insomma, una corsa contro il tempo importante che mostra come Samsung non abbia intenzione di lasciare terreno libero ai concorrenti.

Le indiscrezioni raccolte finora parlano di un aggiornamento molto più consistente non solo della versione 8.5, ma anche della stessa 8.0, distribuita di recente. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle nuove funzioni, ma le ipotesi si concentrano su tre aree. Quali intelligenza artificiale, ottimizzazioni per dispositivi pieghevoli e restyling dell’interfaccia. Qualunque sia la direzione scelta, la comparsa del codice dimostra che Samsung sta già preparando cambiamenti rilevanti.

La serie Galaxy S26 dovrebbe arrivare sul mercato con One UI 8.5 preinstallata, ma sarà probabilmente la prima a ricevere l’aggiornamento a OneUI 9.0. I futuri pieghevoli, invece, potrebbero debuttare direttamente con la nuova versione. Ciò conferma la strategia di Samsung di puntare sulla velocità di aggiornamento come elemento caratteristico, rafforzando al tempo stesso la fidelizzazione dei clienti. Gli utenti dovranno quindi attendere ancora, ma l’attesa sembra destinata a essere ripagata. Samsung ha dimostrato di voler trasformare la velocità dei suoi aggiornamenti in un vantaggio competitivo che potrebbe consolidare ulteriormente la sua leadership in un mercato sempre più esigente.