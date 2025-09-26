Raspberry Pi 500+: il computer in tastiera con 16 GB di RAM

Il modello Raspberry Pi 500+ nasce come evoluzione diretta del modello lanciato a fine 2024. L’idea resta la fusione tra scheda e tastiera in un unico corpo. L’attenzione cade subito sulla nuova tastiera, che abbandona la membrana in favore di switch meccanici Gateron KS-33 Blue. Gli steli personalizzati in grigio RAL 7001 offrono un tocco distintivo. Ogni tasto dispone di un LED RGB per retroilluminazione programmabile, un dettaglio che evoca ambienti da gaming. L’inclusione di un estrattore per keycap permette di sostituire facilmente i tasti con set aftermarket. Magari, anche se non si è proprio interessati all’aspetto tecnico, l’estetica potrebbe catturare anche solo chi è un collezionista grazie al suo design così accurato.
Raspberry Pi OS preinstallato
All’interno pulsa un processore Arm Cortex-A76 quad-core a 2,4 GHz, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4X-4267. Un salto netto rispetto al modello precedente. La presenza di un SSD M.2 da 256 GB con Raspberry Pi OS preinstallato rende il dispositivo subito operativo. Per chi preferisce, lo slot per microSD amplia la versatilità. La confezione include anche un piccolo strumento per aprire il case e sostituire componenti. Non è un dettaglio da poco, ma un computer compatto che non rinuncia all’espandibilità. Ci si chiede effettivamente ora quanto possa spingersi oltre questa tastiera-computer nelle mani degli appassionati più creativi.
Sul fronte delle connessioni non manca nulla. Il dispositivo Raspberry Pi offre Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, Gigabit Ethernet, due porte micro HDMI capaci di gestire il 4K a 60 fps e un header GPIO a 40 pin per progetti maker. Il design minimalista fonde computer e periferica in un unico corpo compatto, pronto per scrivania o laboratorio. Il prezzo fissato a circa 200 euro rende l’offerta ancora più interessante. Chi cerca un’esperienza completa può scegliere il Desktop Kit da 220 euro, con mouse ufficiale, alimentatore da 27 W, cavo HDMI da 2 metri e guida introduttiva cartacea. Le consegne nel nostro paese del nuovo Raspberry Pi 500 inizieranno a dicembre 2025.