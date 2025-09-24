Ad
Logitech presenta una tastiera che non deve essere ricaricata?

Sembra che la nuova tastiera Logitech non necessiti (quasi) di ricarica. Ecco i dettagli emersi su tale dispositivo.

Nel panorama delle periferiche per computer, la ricerca di soluzioni che coniughino sostenibilità, efficienza e praticità è diventata una priorità. In tale contesto si inserisce il lancio delle nuove tastiere wireless Signature Slim Solar+ K980 e Signature Slim Solar+ K980 for Business. Entrambe progettate da Logitech per eliminare uno dei limiti più comuni dei dispositivi senza fili: la necessità di ricarica frequente. La caratteristica distintiva delle due versioni è l’integrazione della tecnologia LightCharge, un sistema che consente di alimentare il dispositivo attraverso la luce, sia solare sia artificiale. Le tastiere possono, infatti, immagazzinare abbastanza energia per garantire fino a quattro mesi di utilizzo in totale assenza di luce. Eliminando le interruzioni dovute a batterie scariche.

Nuove tastiere Logitech: ecco come funzionano

Il design delle Signature Slim Solar+ punta su un profilo sottile e minimale. La versione in grafite, inoltre, è realizzata con il 70% di plastica riciclata certificata post-consumo. Segnando un altro passo verso la riduzione dell’impatto ambientale. Un elemento chiave è la batteria a lunga durata. Progettata per resistere fino a dieci anni, che riduce al minimo la necessità di sostituzioni e manutenzione.

La variante Business è pensata per rispondere a esigenze specifiche dei reparti IT. Oltre ai vantaggi legati all’alimentazione autonoma, la tastiera include un ricevitore Logi Bolt USB-C, che assicura connessioni stabili e sicure anche in contesti ad alta densità. La gestione remota tramite Logitech Sync permette ai team IT di monitorare lo stato dei dispositivi, distribuire aggiornamenti e ottimizzare l’intero parco macchine. Ciò attraverso un approccio centralizzato.

Inoltre, entrambe le versioni mantengono un layout completo con tastierino numerico e tasti a forbice in stile laptop. La compatibilità con più sistemi operativi e la funzione Easy-Switch consentono di passare rapidamente da un dispositivo all’altro, fino a tre in contemporanea. Grazie all’app Logi Options+, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare fino a 23 tasti funzione, compreso l’AI Launch Key, che offre accesso diretto a strumenti di intelligenza artificiale.

La disponibilità delle Signature Slim Solar+ è globale, con prezzi fissati rispettivamente a 109,99 euro per la versione standard e 119,99 euro per quella Business. Le spedizioni partiranno da metà ottobre. Il debutto dei dispositivi Logitech evidenziano la maggiore attenzione alla sostenibilità dimostrata dall’industria tech.

