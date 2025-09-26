Mercedes-Maybach V12 Edition, quando il lusso incontra il V12

Mercedes-Benz ha presentato la Mercedes-Maybach V12 Edition, una vettura che nasce per ridefinire il concetto di lusso. Grazie all’integrazione di innovazione e artigianalità, questa versione ad edizione limitata della Classe S incarna la tradizione del marchio in questo segmento.
Come si evince anche dal nome, la Mercedes-Maybach V12 Edition vuole celebrare la tradizione dei motori V12. Il propulsore dodici cilindri ha spinto le storiche Maybach Zeppelin degli anni Trenta e, dopo quasi un secolo, ancora affascina gli appassionati di motori.
Il propulsore V12 da 5.980 cc è in grado di erogare 450 kW pari a 612 cv con 900 Nm di coppia. Nonostante le dimensioni e il peso della vettura, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi con una velocità massima autolimitata a 250 Km/h.
Mercedes-Maybach V12 Edition nasce per celebrare il lusso e l’eleganza in abbinamento ad un propulsore iconico come il V12
Realizzata in appena 50 esemplati, ogni vettura sarà unica. Il programma MANUFAKTUR della casa tedesca consentirà ai fortunati proprietari di personalizzare le vetture su misura delle proprie esigenze. Dagli interni realizzati a mano a verniciature esclusive, passando per finiture in oro massiccio a 24 carati, le possibili combinazioni sono virtualmente infinite.
Il primo modello di questa linea speciale è stato presentato ad una clientela selezionata nella cornice del Forte Michelangelo di Civitavecchia, in Italia. La Classe S 680 da cui deriva la Mercedes-Maybach V12 Edition presenta tutte le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia del produttore tedesco.
La dinamica di guida è ottimizzata dal sistema sospensivo E-Active Body Control e dalle quattro ruote sterzanti epr garantire la miglior dinamica di guida. Il sistema infotainment di ultima generazione porta al massimo le potenzialità dell’MBUX con cinque schermi, tra cui alcuni OLED per gestire ogni aspetto della vettura.
Come dichiarato da Daniel Lescow, Head of Mercedes-Maybach at Mercedes-Benz Group AG: “La Mercedes-Maybach V12 Edition è un’edizione limitata di soli 50 esemplari, che mette in mostra l’eredità del marchio. Con radici che risalgono ai modelli Maybach Zeppelin dei primi del ‘900, questa edizione celebra il nostro iconico motore V12. Offre un design personalizzato attraverso il programma MANUFAKTUR, riflettendo una tradizione che combina tecnologia avanzata e stile esclusivo.”