Oppo Find X9 Series: confermata la data di lancio con Dimensity 9500

In questi giorni il mercato cinese degli smartphone è in fermento dal momento che la nota società Oppo Molto presto lancerà la sua prossima serie top di gamma rappresentata dei modelli X9, nello specifico qualche giorno fa la società inavvertitamente ha confermato che questi device arriveranno con il prossimo chip top di gamma MediaTek 9500 annunciando anche la data di lancio, recentemente però la società ha confermato in via definitiva tramite un comunicato stampa la presenza di questo chip senza sbottonarsi troppo sul resto delle specifiche tecniche del dispositivo, ma sottolineando per l’appunto la presenza di questo processore e alcune caratteristiche.

Passo in avanti sotto questo punto di vista

La società dunque, per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche non si è lasciata troppo andare a dichiarazioni di qualsiasi genere, ha voluto però sottolineare che questi smartphone introdurranno un nuovo sistema di gestione del processore descritto come quello che “introduce il primo Unified Computing Power Model di Android”, nello specifico, quest’ultimo andrà a garantire una gestione dell’energia e dell’efficienza veramente molto fine in modo da garantire il massimo delle prestazioni, ma allo stesso tempo la più fine possibile gestione energetica in modo da evitare di depauperare la batteria inutilmente.

Per il resto, la società ha specificato che il comparto fotografico sarà di primissimo livello grazie a collaborazioni avviate per questo specifico scopo e non si è espressa su altre caratteristiche, non ha nemmeno annunciato quanti modelli saranno prodotti sebbene sia lecito aspettarsi almeno la presenza di un modello standard e di un modello Pro, i quali saranno annunciati ufficialmente il 16 ottobre 2025, il giorno prima invece la società rivelerà la nuova versione dell’interfaccia grafica che sarà presente proprio su questi smartphone, la nuova ColorOS 16.

Non rimane dunque che attendere per capire come saranno composti gli smartphone di questa generazione e soprattutto vedere come si comporterà il nuovo processore che punta a competere direttamente con i topi di gamma attualmente in circolazione sul mercato, le premesse sembrano senza alcun dubbio buone ma ovviamente la propria regina è rappresentata dall’esperienza d’uso dei dispositivi fatti e finiti.