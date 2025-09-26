Ad
Iliad vs Optima Mobile: promo fino a 300GB con 5G gratis e molto altro

Iliad questa volta sfida Optima Mobile è garantisce agli utenti grandi qualità, ma lo scontro sembra acceso più che mai

scritto da Felice Galluccio
Iliad ha conquistato milioni di utenti grazie a un approccio diretto e trasparente. Oggi propone tre piani principali che coprono tutte le esigenze. La TOP 150 PLUS offre 150 giga in 4G 7,99 € al mese, ma ci sono anche 20 giga da usare in Europa.

Chi sceglie invece di andare oltre, può prender la TOP 250 PLUS per 9,99 € al mese con 250 giga in 5G e 25 giga per l’estero. Infine ecco la vera top di gamma: la TOP 300 PLUS. Questa garantisce mensilmente 300 giga in 5G a 11,99 €. Il costo di attivazione è di 9 €, precisando che tutte le offerte offrono minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

Optima Mobile: il canone più basso per 100 giga

La proposta di Optima Mobile è pensata per chi cerca il massimo del risparmio. Con Super Mobile Smart offre 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,95 € al mese. L’attivazione richiede il pagamento di 9,90 € per la SIM, attualmente scontata rispetto al prezzo standard, e la spedizione è gratuita. La promo è attivabile da chiunque, senza restrizioni sull’operatore di provenienza. Optima ha introdotto anche un meccanismo di fidelizzazione: presentando un amico, entrambi ottengono 5 € di ricarica omaggio. Il riconoscimento come “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile” dimostra che l’offerta è stata premiata dai consumatori per chiarezza e rapporto qualità-prezzo.

Queste promo di Iliad e Optima sono ottime per ogni esigenza

Mettendo a confronto queste due soluzioni si nota subito la differenza di approccio. Iliad propone più piani e arriva fino a 300 giga, offrendo anche il 5G e una dotazione dati utile per streaming e hotspot. Optima Mobile punta tutto sul canone ridotto, offrendo un pacchetto essenziale ma sufficiente per chi naviga senza consumi eccessivi. Chi vuole la massima libertà di utilizzo e una rete veloce trova in Iliad la scelta giusta; chi invece mette al primo posto la spesa mensile può trovare in Optima una soluzione semplice, senza vincoli e con un prezzo che resta uno dei più bassi sul mercato.

