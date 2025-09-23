Oppo Find X9 Pro: raggiunti i 4 milioni di punti dopo il benchmark

Buone notizie per il nuovo Oppo Find X9 Pro, già qualche tempo fa avevamo saputo che Dimensity 9500, il prossimo SoC top di gamma di MediaTek, sarebbe in grado di rompere la barriera dei 4 milioni di punti sulla famosa piattaforma di benchmark AnTuTu.

All’epoca erano soltanto dei leak, parole dette dai famosi inserzionisti di Digital Chat Station, tuttavia adesso hanno reso pubbliche delle immagini a supporto delle dichiarazioni passate, potendo finalmente certificare questa notizia.

Oggi abbiamo maggiori certezze a riguardo, in quanto il risultato lo hanno nuovamente registrato su AnTuTu, solo che adesso c’è anche uno screenshot parziale del test, che ci permette di confermare come questo risultato l’abbiano ottenuto da un Oppo Find X9 Pro, uno dei primi telefoni top di gamma che si baserà sulla nuova piattaforma di MediaTek.

Purtroppo l’immagine in questione è incompleta e non ci permette di scoprire le giuste ripartizioni del punteggio, in modo da avere un quadro più chiaro riguardo al contributo di ogni singolo componente, come l’utilizzo di CPU e GPU al raggiungimento del risultato finale. Sarebbero dei dati molto interessanti, che speriamo di poter scoprire presto.

Nell’attesa di nuovi dati per il SoC dell’Oppo Find X9 Pro

Considerando che nel precedente report di Digital Chat Station avevano sottolineato come tale risultato non dipendeva solo dalle prestazioni aggiornate del Dimensity 9500, bensì anche dall’impiego di memorie molto più veloci che in passato, dal momento che anche queste contribuiscono in maniera significativa al punteggio finale.

Ricapitolando, Oppo Find X9 Pro sarà sicuramente uno smartphone estremamente potente in termini di performance. Le sue ottime prestazioni non saranno dovute solo all’adozione dell’ultimo SoC di MediaTek, quanto alla scelta di portare sul mercato un dispositivo eccellente in ogni comparto, memorie incluse. In questo modo gli utenti potranno effettivamente accedere a un prodotto eccellente, di altissimo livello, e per il quale non sono necessarie rinunce di alcun tipo.