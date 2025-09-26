Microsoft Xbox: nuovi aumenti in arrivo negli USA

Negli Stati Uniti il mercato delle console gaming si trova ad affrontare un cambiamento poco gradito agli utenti. Nel dettaglio, Microsoft ha annunciato un ulteriore aumento dei prezzi. Quest’ultimo riguarda la linea Xbox Series S e Xbox Series X. La variazione sarà effettiva dal 3 ottobre e riguarda tutte le versioni della piattaforma. Il contesto economico e politico sembra avere un ruolo determinante in tale dinamica. La stessa Microsoft ha spiegato che la decisione non è stata presa alla leggera, sottolineando come le nuove tariffe doganali introdotte dall’amministrazione Trump abbiano inciso in modo diretto sui costi di produzione e distribuzione. Il linguaggio ufficiale resta comunque focalizzato sul mantenimento del cosiddetto valore aggiunto per i giocatori, con la promessa di ampliare le modalità di accesso al catalogo Xbox su diversi dispositivi.

Microsoft Xbox: ecco i dettagli relativi agli aumenti

L’industria dei videogiochi si trova quindi a vivere una fase che ribalta le consuetudini del passato. Tradizionalmente, con il passare degli anni, le console tendevano a diventare più accessibili dal punto di vista economico. Tale generazione, invece, verrà ricordata come quella delle console “al contrario”. Con un valore destinato a rincarare con il tempo invece di svalutarsi.

Un dato relativamente positivo emerge sul fronte degli accessori. Microsoft ha chiarito che il prezzo di controller e periferiche rimarrà invariato, così come quello delle console al di fuori del mercato statunitense. Eppure, per i consumatori americani, la prospettiva resta complessa.

In uno scenario globale segnato da instabilità economica e frizioni commerciali, il settore gaming non rappresenta un’eccezione, ma un riflesso delle dinamiche generali. L’aumento dei prezzi delle console, da sempre percepite come oggetti di intrattenimento di massa, solleva interrogativi più ampi sul rapporto tra innovazione tecnologica e accessibilità. Guardando avanti, la sfida per i grandi produttori sarà conciliare sostenibilità e competitività, in un mercato in cui la passione dei giocatori rischia di scontrarsi con le barriere imposte dai costi in aumento.