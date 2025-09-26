Instagram introduce AI per proteggere gli adolescenti

Instagram sta provando a dare una svolta al modo in cui protegge i suoi utenti più giovani e, dopo il test negli Stati Uniti, la novità arriva anche in Canada. Non è un aggiornamento di facciata: qui si parla di un sistema che usa l’intelligenza artificiale per entrare in azione prima ancora che si presenti un problema. L’idea è semplice ma potente: se un account sembra appartenere a un minore, anche quando la data di nascita dichiarata dice il contrario, scattano in automatico le impostazioni di sicurezza dedicate agli adolescenti.

Sicurezza adolescenti su Instagram: l’AI fa da guardiano

Questo significa che l’AI non si fida ciecamente di ciò che scriviamo al momento dell’iscrizione, ma prova a capire chi siamo davvero osservando il nostro comportamento online. Se sospetta che dietro allo schermo ci sia qualcuno sotto i diciotto anni, blocca l’accesso a contatti indesiderati e filtra i contenuti delicati. È una specie di guardiano silenzioso che interviene senza bisogno che i ragazzi se ne accorgano troppo. Certo, non è perfetto: può capitare che un adulto venga “scambiato” per adolescente, ma in quel caso basta poco per ripristinare il profilo normale.

Quello che rende interessante questa mossa è che non coinvolge solo i ragazzi, ma anche i genitori. In Canada inizieranno a ricevere messaggi con consigli pratici su come affrontare il tema dell’età online con i figli. Non un elenco freddo di regole, ma suggerimenti pensati con il supporto di esperti come la psicologa pediatrica Ann-Louise Lockhart. L’obiettivo non è spaventare, bensì creare un dialogo che aiuti gli adolescenti a dire la verità quando si registrano e a capire perché queste tutele esistono.

Un aiuto per i genitori nella sicurezza online dei propri figli

I dati, nel frattempo, raccontano una storia positiva: più di 54 milioni di adolescenti nel mondo hanno già questi strumenti attivi, e la stragrande maggioranza dei tredicenni e quindicenni — il 97% — non ha sentito la necessità di disattivarli. Un segnale che forse queste protezioni non vengono percepite come un ostacolo, ma come una presenza discreta che rende l’esperienza più sicura senza rovinarne la spontaneità.

Instagram sa bene che la questione dell’età online rimane complicata per tutti. È difficile avere certezze in un ambiente digitale dove basta un clic per mentire. Ma l’approccio che sta seguendo — un mix tra tecnologia, responsabilità genitoriale e controlli esterni — mostra la volontà di alzare l’asticella. E in un mondo in cui i social fanno ormai parte dell’adolescenza tanto quanto la scuola o gli amici, non è un dettaglio da poco.