Gaming Copilot arriva su Windows 11: ecco come funziona

Microsoft ha avviato una nuova fase della propria strategia di integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore videoludico. Si tratta del lancio globale di Gaming Copilot, l’assistente digitale progettato per accompagnare i giocatori durante le sessioni su Windows 11. Dopo i test iniziali in mercati selezionati, la distribuzione è stata estesa in quasi tutto il mondo, con la sola esclusione della Cina continentale. L’innovazione arriva sotto forma di widget all’interno della Game Bar. Ambiente già noto agli utenti per funzioni come registrazioni, chat e controlli rapidi. Uno degli aspetti distintivi è la gestione dei comandi vocali, che consente di interagire con l’assistente senza interrompere l’azione sullo schermo. La possibilità di analizzare screenshot direttamente dal gioco rappresenta un ulteriore passo avanti, perché permette a Copilot di offrire risposte pertinenti a situazioni complesse. In tal modo, il supporto diventa un aiuto concreto nella definizione delle strategie di gioco, riducendo al minimo le distrazioni.
Gaming Copilot: ecco i dettagli
La proposta si articola su più livelli. Oltre all’assistenza durante le partite, Copilot fornisce raccomandazioni personalizzate sui giochi da provare, conserva lo storico degli achievement e si pone come una presenza costante. A tal proposito, Microsoft ha delineato la prospettiva di evolvere tale strumento verso il ruolo di coach virtuale, capace di seguire il giocatore nel tempo con un supporto sempre più mirato.
Il progetto non si ferma però al PC. Da ottobre, Gaming Copilot verrà reso disponibile anche all’interno dell’app Xbox per dispositivi Android e iOS, trasformando lo smartphone in un secondo schermo dedicato a suggerimenti e consigli.
L’arrivo di Gaming Copilot segna un passaggio significativo nella relazione tra giocatore e tecnologia. Non si tratta soltanto di semplificare alcune operazioni, ma di ridefinire il concetto stesso di assistenza in-game. In tale scenario, il futuro del gaming non appare più come un semplice progresso tecnico, ma come l’inizio di un ecosistema in cui l’AI diventa parte integrante dell’organizzazione del mondo gaming.