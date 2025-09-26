L’iPhone pieghevole sarà il più costoso di sempre?

L’industria degli smartphone, con l’arrivo dei dispositivi pieghevoli ha ridefinito il concetto stesso di design. A tal proposito, Apple, da sempre pioniere nel combinare estetica e tecnologia, sembra ora finalmente pronta ad introdurre il suo primo iPhone pieghevole. Un dispositivo che promette di unire compattezza e versatilità senza precedenti. Secondo le anticipazioni più dettagliate, il modello pieghevole potrebbe essere immaginato come una sorta di doppio modello Air affiancato. Tale configurazione garantirebbe un’esperienza d’uso innovativa, sia aperto che chiuso. Da chiuso manterrebbe dimensioni simili a un iPhone tradizionale, mentre aperto offrirebbe una superficie quasi raddoppiata. Il materiale scelto, il titanio, suggerisce un equilibrio tra leggerezza e robustezza.

Apple si prepara al lancio del suo primo iPhone pieghevole

Le previsioni di lancio collocano il debutto del foldable nella finestra autunnale del 2026. È possibile che i modelli base arrivino successivamente, data la complessità del progetto e i possibili ritardi legati alla produzione. Nonostante gli sforzi per diversificare la catena di approvvigionamento, Apple sembra intenzionata a concentrare l’assemblaggio in Cina.

Il prezzo previsto riflette tale combinazione di esclusività e tecnologia avanzata. Stime attendibili indicano un costo superiore ai 2.000 dollari, collocando il pieghevole nella categoria dei prodotti di nicchia. Nonostante tale premessa, l’obiettivo a lungo termine resta quello di consolidare la presenza nel settore dei foldable. Un mercato che ha registrato una crescita costante anche se rimane ancora minoritario rispetto ai modelli tradizionali.

Il primo iPhone pieghevole non rappresenta soltanto un nuovo prodotto, ma un segnale della direzione in cui si muove l’intero settore tecnologico. Il foldable diventa così un laboratorio di innovazioni che potrebbero ridefinire il rapporto tra funzionalità, design e portabilità. Inoltre, mette in evidenza come i produttori di smartphone di fascia alta intendano affrontare le sfide future, bilanciando esigenze estetiche e performance avanzate. Non resta ora che attendere e scoprire i primi dettagli ufficiali sul prossimo smartphone pieghevole di Apple.