Esselunga: tecnologia sorprendente a prezzi pazzi che conquistano

C’è chi entra da Esselunga pensando di portarsi a casa giusto due cose, e poi si ritrova con un sorriso largo così davanti alle novità tecnologiche. Perché sì, Esselunga ha deciso di farti un regalo inaspettato: non solo scaffali pieni di bontà, ma anche gadget e dispositivi che accendono la voglia di divertirsi e di semplificare la vita. La cosa bella è che non parliamo di articoli qualunque, ma di oggetti che catturano. Tu li prendi in mano, li provi, e ti chiedi come hai fatto finora a stare senza. Un momento sei lì a pensare al pranzo e un attimo dopo sei incantato da uno smartphone, oppure ti lasci attrarre da un robot da cucina e allora capisci che Esselunga non è solo il posto in cui fai acquisti, ma è il luogo dove tecnologia e divertimento si danno la mano per riempire le tue giornate di nuove energie.

Le promo eccezionali di Esselunga

Nel reparto tech di Esselunga il protagonista assoluto è lo Xiaomi Redmi Note 13 con il suo display da 6,67 pollici, il processore Snapdragon 685 e gli 8GB di RAM. La fotocamera tripla da 108+8+2 Mpixel con frontale da 16 Mpixel è la ciliegina sulla torta, senza dimenticare la ricarica rapida da 33W che ti rimette in pista in un lampo. Il tutto a 159,00 €, un prezzo che fa davvero effetto.

Accanto a lui, Esselunga ti porta nel mondo degli smartwatch pratici e moderni, che uniscono stile e funzionalità con naturalezza. Poi trovi i tablet, perfetti per ore di studio e momenti di relax. Se ti piace dare un tocco fresco alle tue giornate, ecco i frullatori, capaci di trasformare frutta e verdura in pura allegria. E quando serve dare una mano in cucina, Esselunga propone robot da cucina che rendono tutto più semplice. Infine, per chi non rinuncia mai al profumo di un buon espresso, ci sono le macchine per caffè che sprigionano aroma al momento giusto. Con Esselunga ogni scelta diventa una piccola festa, e con le sue promozioni ti accorgi che la tecnologia sa essere più vicina e conveniente che mai.