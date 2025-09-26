Google Documenti: arriva il restyling, novità per ricerca e formattazione

Google sta preparando un significativo aggiornamento per Google Documenti, che introdurrà modifiche sia estetiche che funzionali in linea con il nuovo linguaggio Material 3 Expressive. Le novità, individuate da Android Authority tramite un teardown dell’APK, mirano a rendere l’esperienza più intuitiva e veloce, con particolare attenzione alla gestione dei documenti.

La novità più rilevante riguarda la ricerca: presto sarà possibile applicare tre filtri per affinare i risultati. Si potrà selezionare il tipo di file, che includerà documenti, fogli di calcolo e presentazioni; filtrare per persone che possiedono o condividono l’accesso al file; e infine restringere la ricerca in base alla data di ultima modifica, con opzioni come “ultimi sette giorni” o “quest’anno”. Questo approccio mira a ridurre i tempi di ricerca e a fornire risultati più pertinenti rispetto alla versione attuale dell’app.

Nuova interfaccia e barra di formattazione ridisegnata

Oltre alle funzioni di ricerca, Google Documenti adotterà un design più coerente con il Material 3 Expressive. Il Floating Action Button diventerà visivamente più audace e i vari menu verranno racchiusi in contenitori a forma di pillola, donando un aspetto più moderno e minimalista.

Un altro cambiamento significativo riguarda la barra di formattazione, che sarà spostata dalla parte superiore a quella inferiore dello schermo. Questa scelta renderà l’editing più comodo, soprattutto su smartphone, dove l’uso con una sola mano sarà semplificato. La nuova barra sarà scorrevole orizzontalmente, permettendo un accesso rapido a opzioni che in passato richiedevano di aprire menu aggiuntivi. In modalità orizzontale o su tablet, invece, tutte le opzioni resteranno visibili contemporaneamente, offrendo un’esperienza simile a quella desktop.

Queste modifiche, che si aggiungono alle recenti integrazioni con l’AI di Gemini, confermano la volontà di Google di rendere Documenti sempre più potente e versatile, mantenendo un’interfaccia moderna e funzionale per chi lavora in mobilità. L’aggiornamento è in arrivo e molto probabilmente piacerà agli utenti.