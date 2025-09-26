La One UI 9.0 è già in sviluppo: Samsung è al lavoro da tempo

One UI 9

Mentre Samsung distribuisce la versione stabile di One UI 8.0 e prepara la One UI 8.5 per la serie Galaxy S26, emergono i primi indizi sul futuro della sua interfaccia. Un firmware della beta 8.5 trapelato online contiene riferimenti espliciti alla One UI 9.0, confermando così che lo sviluppo della prossima major release è già iniziato.

I riferimenti alla One UI 9.0

La scoperta non sorprende, ma rappresenta la prima prova concreta dei piani di Samsung. Nel codice del firmware compaiono stringhe che citano direttamente la One UI 9.0. Questo conferma che la società sudcoreana ha già avviato i lavori per l’aggiornamento che, secondo tradizione, arriverà tra circa un anno. Se la One UI 8.0 e la 8.5 sono basate su Android 16, la futura One UI 9.0 dovrebbe invece poggiare su Android 17. Un passaggio che appare coerente con la cadenza annuale di sviluppo e con il ciclo di numerazione seguito finora.

Tempistiche attese

Guardando allo storico dei rilasci, è plausibile che la One UI 9.0 venga distribuita nella seconda metà del 2026, probabilmente in concomitanza con i nuovi modelli pieghevoli Galaxy Z Fold e Z Flip. Samsung ha infatti usato spesso la vetrina dei suoi smartphone pieghevoli per introdurre le versioni più importanti della sua interfaccia software.

La fuga di notizie conferma la continuità della strategia di Samsung. La società non cambia schema: rilasci incrementali per mantenere aggiornati i modelli in commercio e una major release ogni anno, legata a un salto di versione di Android. Al momento l’attenzione resta focalizzata sulla diffusione di One UI 8.0 stabile, che ha appena raggiunto dispositivi come Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Tuttavia, la presenza di riferimenti così precoci a One UI 9.0 dimostra che la roadmap è già delineata a lungo termine.

La fase intermedia della One UI 8.5

La One UI 8.5 resta un passaggio chiave. Attesa sui Galaxy S26, porterà ottimizzazioni mirate e nuove funzioni senza stravolgere l’esperienza utente. Questa versione fungerà da ponte tra l’attuale ciclo basato su Android 16 e quello successivo che introdurrà Android 17. I riferimenti emersi nel firmware della beta 8.5 offrono una prima conferma dei piani futuri di Samsung. La One UI 9.0 è già in sviluppo e segnerà l’inizio del ciclo legato ad Android 17, con debutto previsto nel 2026. Per gli utenti, si tratta di una prova della regolarità con cui l’azienda pianifica gli aggiornamenti, garantendo così continuità al suo ecosistema software.