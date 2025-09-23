Samsung Galaxy A54, A53 e OnePlus: patch di settembre e nuove funzioni in arrivo, ma Android 16 può attendere

Samsung update

Il mese di settembre porta con sé un’ondata di aggiornamenti software per alcuni degli smartphone più popolari di Samsung e OnePlus. Nonostante la curiosità degli utenti sia tutta rivolta all’arrivo di Android 16 e delle nuove interfacce One UI 8 e OxygenOS 16, per il momento i possessori di Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G, OnePlus 13R, OnePlus 12R e OnePlus Nord 5 dovranno “accontentarsi” delle patch di sicurezza e di qualche miglioramento mirato. Una strategia tipica di questa fase dell’anno, in cui le aziende preparano il terreno per gli update più consistenti previsti nei mesi successivi.

Patch in arrivo, Android 16 ancora lontano

Partiamo da Samsung, che ha iniziato la distribuzione dei firmware A546BXXSFDYI1 (per A54 5G) e A536BXXSHFYI1 (per A53 5G). L’aggiornamento pesa circa 300 MB e introduce le patch di sicurezza di settembre 2025, capaci di correggere oltre 80 vulnerabilità note. Il bollettino ufficiale cita fix critici per il sistema Android (CVE) e patch specifiche per la One UI (SVE), riguardanti elementi sensibili come il launcher, i Temi e il servizio IMS. Non ci sono nuove funzioni visibili, ma Samsung ha probabilmente inserito anche piccoli miglioramenti alla stabilità del sistema.

Chi possiede questi due modelli dovrà aspettare ancora per One UI 8 basata su Android 16, che arriverà in un secondo momento, dopo i Galaxy S25 e S24.

OnePlus 13R e 12R: più fluidità e novità grafiche

Anche OnePlus 13R e OnePlus 12R si aggiornano con la versione OxygenOS 15.0.0.860. Le novità introdotte riguardano sia la parte visiva che la sicurezza:

Animazioni più fluide quando si interagisce con Live Alerts e notifiche a schermo bloccato.

Nuova visualizzazione delle foto su mappa, utile per catalogare gli scatti in base alla posizione.

Le foto spostate dall’album Privato tornano alla posizione originale se rese pubbliche.

Possibilità di modificare la password della privacy da più schermate.

Statistiche più dettagliate sul tempo di utilizzo dello schermo, sia giornaliere che settimanali.

Miglioramenti all’interfaccia del telecomando IR.

Patch di sicurezza di settembre 2025 integrate.

Come spesso accade, il rollout parte dall’India e arriverà in Europa, Italia inclusa, nel giro di pochi giorni. Anche per loro l’attesa per Android 16 resta aperta: i flagship saranno i primi a riceverlo.

OnePlus Nord 5: stesso update, ma con qualche dettaglio in più

Il Nord 5, smartphone di fascia media particolarmente diffuso, riceve l’aggiornamento OxygenOS 15.0.2.600. Il changelog è praticamente identico a quello dei fratelli maggiori, con le patch di settembre, le animazioni migliorate, le foto geolocalizzate su mappa e le nuove opzioni di gestione della privacy.

Anche qui debutta la possibilità di monitorare il tempo davanti allo schermo con una panoramica più completa, insieme a bugfix generali per la stabilità del sistema. L’update parte dall’India, ma non dovrebbe tardare ad arrivare in Italia.

Come controllare gli aggiornamenti

Per chi possiede un Galaxy A54 o A53, basta andare in:

Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa

In alternativa è possibile usare Smart Switch collegando lo smartphone al PC.

Su OnePlus 13R, 12R e Nord 5, invece, il percorso è:

Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software

Essendo rollout graduali, è normale che non tutti ricevano subito la notifica: in questi casi conviene riprovare dopo qualche giorno.