iPhone 17: Apple punta tutto sull’hardware, di nuovo

iPhone 17 Pro

Gli iPhone 17 segnano un cambio di direzione rispetto all’anno scorso. Dopo un 2024 segnato da promesse non mantenute e da un’adozione limitata delle funzioni di Apple Intelligence, la nuova generazione si concentra su aspetti concreti: autonomia, resistenza dei materiali, fotocamere potenziate e un design rinnovato. Le novità non riguardano tanto il software, che resta indietro rispetto ai concorrenti, ma l’hardware, che torna al centro della strategia di Cupertino.

Un ritorno alle basi

Gli iPhone 16 avevano deluso le attese. Le vendite non erano crollate, ma mancava quell’entusiasmo tipico dei cicli di rinnovamento più forti. Le funzioni di Apple Intelligence arrivarono in ritardo e con un impatto limitato. Le modifiche al design furono minime e il nuovo pulsante Camera Control non lasciò traccia tra gli utenti.

Un anno dopo, la situazione appare diversa. I modelli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max hanno attirato paragoni con generazioni storiche come iPhone 4, 5 e X. Il motivo è semplice: Apple ha riportato l’attenzione su ciò che gli utenti chiedono da tempo. Autonomia maggiore, materiali più solidi, fotocamere migliorate e una gamma di colori più curata. Non slogan sull’intelligenza artificiale, ma cambiamenti tangibili.

L’assenza dell’AI come scelta involontaria

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe lasciato da parte le funzioni AI non per strategia, ma per necessità. La concorrenza — Google, Samsung e alcuni produttori cinesi — è più avanti. Le vere novità software arriveranno solo nel 2026, con un Siri rinnovato e una ricerca web basata su AI.

Paradossalmente, questo ritardo ha rafforzato i nuovi modelli. Mentre i modelli linguistici diventano una tecnologia sempre più diffusa, Apple ha scelto di puntare su basi solide, evitando soluzioni immature. Così il lancio ha riportato nei negozi una partecipazione che non si vedeva da anni, con code già nel weekend iniziale.

Pro, Pro Max e Air: differenze e prospettive

La domanda si concentra sui modelli Pro, mentre l’iPhone Air ha destato interesse per il design sottile e leggero. Restano dubbi sulla batteria ridotta, sull’audio mono e sul prezzo elevato, elementi che potrebbero limitarne l’impatto commerciale. Non sarà un modello di rottura, ma venderà comunque più delle versioni Plus e mini ormai fuori produzione.

Il 17 Pro Max introduce miglioramenti evidenti: zoom ottico 8x, batteria più duratura, fotocamera frontale più performante, RAM aumentata e minori problemi di surriscaldamento. Alcuni utenti hanno segnalato una maggiore sensibilità ai graffi, soprattutto nella variante blu, ma la percezione generale resta positiva.

Apple ha anche abbandonato il titanio introdotto con l’iPhone 15 Pro. Il materiale era stato criticato per il peso e per la tendenza a scaldarsi. Non si tratta di un cambio radicale del form factor — atteso nel 2026 con il modello pieghevole — ma di un miglioramento che ha contribuito a rilanciare le vendite.