iPhone 17, Apple conferma che sono resistenti ma i consumatori non sono d’accordo

Apple ha presentato la nuova famiglia iPhone 17 ponendo l’accento, tra le altre cose, anche sul nuovo design e sulle colorazioni inedite. Gli utenti si sono innamorati di questi dispositivi, come dimostrano i preordini da record che hanno superato quelli della precedente generazione.

Con l’arrivo dei primi modelli nelle mani dei consumatori, sono iniziati anche i relativi stress test per valutare la resistenza degli smartphone ad un utilizzo intenso. Da queste analisi, sono emersi alcune preoccupazioni sulla durabilità con tante segnalazioni di segni e graffi piuttosto marcati dopo pochissimi giorni di utilizzo.

In rete si stanno moltiplicando i commenti da parte degli utenti coinvolti in quello che è stato soprannominato lo “Scratchgate”. La scocca posteriore è la parte più delicata, con segni che appaiono soprattutto nell’area della fotocamera.

Gli iPhone 17 si raschiano solo a guardarli? Secondo i consumatori è così ma Apple non è dello stesso avviso

Inoltre, anche i modelli esposti presso i vari rivenditori presentano alcuni segni, lasciando intendere che il passaggio di mano in mano, oltre ad indossare eventuali anelli e bracciali, potrebbe fare danni. Sempre più utenti stanno segnalando questo particolare tanto da indurre l’azienda di Cupertino ad intervenire.

Apple ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito in cui chiarisce la situazione. Secondo l’azienda, i segni presenti sui modelli dimostrativi non sono graffi o danneggiamenti ma semplicemente “trasferimento di materiale”. Questo significa che utilizzando un panno morbido è possibile rimuovere il tutto senza che la scocca presenti alcun segno permanente.

Tuttavia, come dimostrato dallo Youtuber JerryRigEverything, la scocca in alluminio tende a danneggiarsi visibilmente quando entra in contatto con oggetti metallici. Anche i test di iFixit dimostrano che la colorazione degli iPhone 17 tende a danneggiarsi in maniera molto semplice in alcuni punti. Entrambe questi esempi smentiscono la dichiarazione di Apple e sollevano ulteriori questioni sulla resistenza dei nuovi device.