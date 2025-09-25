Ad
iPhone 17 Pro e Pro Max: resistenza al top con una sorpresa

Apple adotta per i nuovi iPhone 17 l’alluminio anodizzato e Ceramic Shield 2, ma il design del comparto fotografico rivela un limite inatteso

scritto da Ilenia Violante
iPhone

Dopo i dubbi iniziali sulla robustezza di iPhone Air, Apple ha stupito con un dispositivo sottilissimo ma incredibilmente solido grazie al titanio. Con iPhone 17 Pro e ProMax la scelta è ricaduta sull’alluminio anodizzato, un materiale che garantisce leggerezza e durezza elevata. I test indipendenti, condotti dal popolare youtuber Zack Nelson di JerryRigEverything, hanno confermato prestazioni eccellenti.

Il display, protetto dal Ceramic Shield 2, resiste ai graffi fino al livello 8 della scala di Mohs, una soglia molto alta per un pannello di smartphone. Anche il vetro posteriore ha superato senza problemi le prove di contatto con oggetti metallici come chiavi e monete. La superficie anodizzata raggiunge il livello 9 di durezza, secondo solo al diamante, collocando i nuovi iPhone tra i dispositivi più resistenti in circolazione. Anche nei test più estremi, come quelli di piegatura e bruciatura, il corpo dello smartphone e il display non hanno mostrato segni permanenti, consolidando la reputazione di solidità del modello.

iPhone 17 Pro e Pro Max: il punto debole è il camera plateau

L’unica vera criticità emersa riguarda il gruppo fotocamere. Il cosiddetto camera plateau, caratterizzato da bordi a spigolo vivo, infatti, non dispone di sufficiente substrato di alluminio per mantenere salda la protezione anodizzata. Lo strato superiore misura appena 0,025mm, troppo poco per reggere a lungo agli urti e all’usura. Questa fragilità non compromette in alcun modo le funzioni fotografiche, ma incide sull’aspetto estetico. Già diversi utenti hanno segnalato graffi e segni prematuri, soprattutto sugli esemplari da esposizione. Una scelta di design, quella di Apple, che privilegia l’impatto visivo rispetto alla durabilità, discostandosi dalle raccomandazioni di standard come ISO e MIL-STD, che avrebbero previsto spessori maggiori o angoli smussati.

Una custodia protettiva può ridurre i rischi, ma resta il fatto che il bordo delle fotocamere è più vulnerabile rispetto al resto del dispositivo. Per chi punta a rivendere lo smartphone, questo dettaglio quindi potrebbe influenzare il valore finale. Ad ogni modo, per il resto della struttura e del display, iPhone 17 Pro e ProMax restano tra i telefoni più robusti mai realizzati da Apple, con performance che li collocano ai vertici del mercato attuale.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !