Apple, grande interesse dei consumatori per l’intera gamma iPhone 17

L’analista Ming-Chi Kuo, esperto del mondo Apple, ha offerto il proprio punto di vista in relazione al primo weekend di pre-vendite per la serie iPhone 17. Secondo i dati condivisi su X, i consumatori sembrano molto interessati alla nuova famiglia di dispositivi.

I preordini della gamma iPhone 17 presentano un andamento decisamente migliore rispetto ai numeri registrati dalla serie iPhone 16. Questi dati sono indirettamente confermati anche dalla stessa Apple attraverso l’aumento della produzione per i modelli Pro Max, Pro e standard.

Le stime indicano un incremento produttivo del 25% su base annua a conferma dell’interesse mostrato dai consumatori. Tuttavia, il maggiore numero di dispositivi da realizzare e gestire influirà anche sulla logistica di Apple. Le consegne dei nuovi terminali ai rispettivi proprietari potrebbero allungarsi e slittare a seconda dei vari modelli, lasciando intendere che l’interesse verso la serie iPhone 17 è importante.

Le prime analisi basate sui pre-ordini della famiglia iPhone 17 lasciano intendere che i device di Apple saranno un vero successo

Il modello più pre-ordinato è iPhone 17 Pro Max, un trend che si conferma da qualche anno ormai. Apple ha voluto sostenere la forte domanda incrementando la produzione di questo modello del 60% rispetto allo scorso anno. Per fortuna dei consumatori, nonostante il maggior lavoro degli stabilimenti produttivi, non si rilevano particolari ritardi nelle consegne.

L’attenzione dei consumatori, inoltre, è rivolta anche al nuovissimo iPhone 17 Air. Apple sta spingendo la produzione di questo modello anche se non esistono dati storici per stimarne le performance. Bisognerà attendere i dati di vendita su un periodo più lungo per poter trarre le prime conclusioni.

Per tutti gli altri modelli si conferma un andamento simile allo scorso anno, almeno secondo le rilevazioni attuali. Con il passare delle ore potrebbero esserci fluttuazioni importanti nelle disponibilità e anche le tempistiche di consegna attualmente indicate potrebbero variare sensibilmente. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.