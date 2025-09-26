Aston Martin crede nell’Italia, in arrivo una boutique showroom a Roma

Aston Martin ha annunciato di voler consolidare la propria presenza in Europa ma soprattutto in Italia confermando l’apertura di una nuova una boutique showroom a Roma. Il sito sarà dedicato alla vendita e all’assistenza per le vetture del marchio inglese.

Al fine di garantire gli elevati standard qualitativi nel servizio, Aston Martin ha stretto una partnership con Maldarizzi Automotive S.p.A. che, così, andrà a consolidare la rete di concessionarie già presenti nella Penisola. La boutique showroom è solo il primo passo di questo nuovo approccio che vedrà, entro il 2026, l’arrivo di una nuova concessionaria completa.

I numeri registrati da Aston Martin in Italia sottolineano l’impegno del brand verso il nostro mercato. La gamma offerta dal produttore è adatta ad ogni esigenza grazie alla Vantage e Vantage Roadster, alle nuove DB12 e DB12 Volante, senza dimenticare DBX707 e DBX S per chi è alla ricerca di un Super SUV.

Aston Martin e Maldarizzi Automotive S.p.A portano il marchio inglese a Roma con una boutique showroom e una nuova concessionaria

Per gli amanti del motore più rappresentativo del panorama automotive è disponibile la V12 Vanquish, sia in versione Coupé che Volante. Inoltre, entro la fine del 2025 inizieranno le prime consegne della Valhalla, la prima hypercar ibrida plug-in a motore centrale del brand. Ogni vettura può essere personalizzata e resa unica con l’esclusivo programma “Q by Aston Martin” che consente ai clienti di scegliere ogni dettaglio direttamente con i designer.

Andreas Bareis, Direttore Commerciale Globale di Aston Martin, ha commentato: “La nostra espansione strategica in Italia riflette l’impegno continuo verso uno dei mercati più importanti d’Europa. L’apertura di Aston Martin Roma con Maldarizzi Automotive rappresenta una pietra miliare. La loro profonda conoscenza del mercato e la passione per il lusso si allineano perfettamente con la nostra filosofia. Insieme, offriremo la gamma di auto di lusso Aston Martin più completa di sempre, accompagnata da un’esperienza di acquisto e possesso senza pari.”

Nicola Maldarizzi, Co-CEO di Maldarizzi Automotive, ha aggiunto: “È un privilegio rappresentare un marchio come Aston Martin nella storica e vibrante città di Roma. Aston Martin non è solo un’automobile, ma un’icona di stile, prestazioni e artigianalità britannica. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza che superi ogni aspettativa, in linea con l’eccellenza e la raffinatezza che il brand incarna.”