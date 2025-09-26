Fire TV, scoperto exploit che consente l’uso di launcher personalizzati

Un recente exploit scoperto dalla community di sviluppatori apre scenari inediti per chi utilizza Fire TV e tablet Fire. La vulnerabilità, condivisa dall’utente Pro-me3us sul forum XDA e ripresa da AFTVnews, riguarda i dispositivi che eseguono Fire OS 7 o 8 e consente di ottenere privilegi di system user. Questo livello di accesso, pur non equivalente al root completo, permette di installare launcher personalizzati, modificare alcune impostazioni avanzate e persino disattivare gli aggiornamenti automatici.

Per sfruttare il metodo è necessario collegare il dispositivo a un computer tramite ADB. Una volta eseguito il comando, l’utente ottiene i permessi temporanei che consentono di impostare un nuovo launcher e accedere a file di sistema normalmente inaccessibili. Le modifiche restano attive anche dopo la perdita dei privilegi al riavvio, a meno di un aggiornamento software che ripristini la configurazione originale. Sembra tutto complicato ma in realtà non lo è affatto.

Fire TV modificabile: Amazon reagisce così

È importante sottolineare che i privilegi di system user sono temporanei e non garantiscono un controllo totale come il root. Inoltre, manomettere impostazioni di sistema può portare a malfunzionamenti, fino a rendere inutilizzabile il dispositivo. Le guide pubblicate sul thread XDA e i video tutorial su YouTube spiegano come aggirare questi limiti e impedire l’installazione automatica di aggiornamenti che annullerebbero le modifiche.

Il primo thread dedicato a questo exploit è stato pubblicato il 12 settembre e non è escluso che Amazon sia già al lavoro su una patch per chiudere la falla di sicurezza. Ciò significa che questa opportunità potrebbe essere disponibile solo per un periodo limitato.

Coloro che amano sperimentare, potrebbero essere favorevoli all’idea di avere un’interfaccia che sia più pulita e personalizzata rispetto a quella che propone Fire TV. Tuttavia, è essenziale seguire attentamente le istruzioni fornite dalla community per evitare di compromettere il corretto funzionamento del dispositivo e perdere l’accesso ai servizi Amazon.