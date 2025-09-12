Google Documenti aggiunge la lettura vocale grazie a Gemini: ecco come funziona

Google si sta dando molto da fare per aggiornare le sue applicazioni, rendendole più produttive.

Gli aggiornamenti riguardano quasi sempre l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google, Gemini, che ha rivoluzionato la tecnologia legata al colosso di Mountain View, introducendo nuove funzioni che aiutano in maniera concreta gli utenti.

In particolare, la nuova funzione riguarda Google Documenti per Android, applicazione molto utile che fa parte di una serie di strumenti tra cui Gmail, Google Drive e Google Fogli.

L’applicazione è già di per sé incredibilmente utile, poiché offre agli utenti degli strumenti di editor e funzioni avanzate, permette la collaborazione in tempo reale tra più persone che possono dunque lavorare sullo stesso documento, la possibilità di salvare automaticamente i file su Google Drive e di conseguenza l’accessibilità da qualunque luogo.

Grazie all’integrazione artificiale di Gemini, questo prodotto diventerà ancora migliore.

Google Documenti: cosa cambierà con l’integrazione di Gemini?

Come detto in precedenza, Google Documenti per Android sta per aggiornarsi con una funzione direttamente integrata dall’intelligenza artificiale di Gemini.

Gli strumenti di Google si stanno pian piano aggiornando con funzioni AI davvero interessanti, e Google Documenti non fa di certo eccezione.

La funzione che verrà introdotta è il comando “ascolta questo documento”, con cui verrà permesso agli utenti di convertire il testo di quei file in parlato, dando quindi la possibilità di visionarlo in due modi distinti.

D’ora in poi, infatti, i documenti potranno essere visionati tramite la lettura oppure tramite l’ascolto, per chi voglia magari studiare il documento, ma allo stesso tempo fare qualcos’altro.

Sarà molto semplice farsi leggere il documento, poiché basterà cliccare sul tasto Play che apparirà in alto sull’interfaccia.

Insomma, l’avanzare della tecnologia è ormai inarrestabile, e sembra ovvio che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare le applicazioni e di conseguenza l’esperienze degli utenti sia ormai un aspetto imprescindibile per non rimanere indietro rispetto ai competitor.