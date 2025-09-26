ChatGPT Pulse: la novità che cambia il rapporto con l’AI

Con ChatGPT Pulse l’intelligenza artificiale non resta più in attesa, ma ogni mattina si apre un pacchetto di contenuti diversi ed intriganti. Non si tratta di messaggi impersonali, ma di sintesi cucite sulla base delle conversazioni passate, dei feedback e, se concesso, delle integrazioni con Gmail e Google Calendar. Una serie di schede scorrevoli che ricordano un taccuino digitale pronto a suggerire un consiglio pratico, un promemoria o un’idea inattesa. La sensazione è quella di ricevere un piccolo notiziario personale, calibrato su esigenze quotidiane.

ChatGPT Pulse lavora anche di notte

Durante le ore notturne ChatGPT Pulse prepara il terreno. Al risveglio l’utente trova l’intelligenza artificiale già pronta con una selezione tematica. Chi desidera può dare priorità a un riepilogo degli eventi, a un aggiornamento sportivo o a un consiglio di allenamento. Ogni contenuto vive solo per quella giornata, come un messaggio effimero che si dissolve se non salvato. L’idea è ridurre la tentazione dello scroll infinito, focalizzandosi su ciò che conta davvero. Collegando il calendario o la posta, l’AI può arrivare a suggerire un ordine del giorno per le riunioni, ricordare compleanni o persino indicare luoghi per un viaggio imminente. Non si tratta di intrusioni obbligate, perché ogni funzione su ChatGPT resta opzionale e disattivabile.

La fase di test di ChatGPT Pulse ha coinvolto studenti universitari, terreno fertile per sperimentare. È emersa una constatazione chiara: ChatGPT Pulse diventa più utile se guidato attivamente. Alcuni hanno raccontato di collegamenti inattesi, come l’unione tra tecniche di grafica studiate altrove e un progetto personale. Altri hanno trovato spunti pratici per il rientro in università dopo un periodo lontano. Il sistema non è infallibile. Può capitare che un consiglio arrivi superato o poco pertinente, ma il miglioramento procede attraverso i feedback. Ogni pollice in su o in giù plasma l’esperienza. Si intravede così un modello meno passivo, capace di proporre contenuti invece di attendere una domanda.