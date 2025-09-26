Huawei FreeClip 2: arriva la conferma ufficiale

Huawei si prepara ad introdurre sul mercato la seconda generazione degli auricolari FreeClip 2. Dopo circa due anni dalla prima edizione, l’azienda ripropone un design ormai riconoscibile: la particolare struttura ad anello. Ma affiancandolo a un insieme di novità che puntano a migliorare sia l’esperienza d’uso che le prestazioni tecniche. Dal punto di vista costruttivo, il lavoro di alleggerimento è evidente: ogni auricolare pesa poco più di 5 grammi, una caratteristica che rende il dispositivo più confortevole. La resistenza non è stata trascurata, con certificazioni IP57 per gli auricolari e IP54 per la custodia di ricarica.

Huawei FreeClip 2: ecco i dettagli

Sul piano tecnico, gli auricolari montano driver dinamici da quasi 11 mm e adottano il Bluetooth 6. Compatibile con i codec SBC, AAC e L2HC. Il vero salto qualitativo si colloca nell’integrazione con l’intelligenza artificiale. Il chip AI di terza generazione con NPU dedicata consente di sfruttare nuove funzioni offerte da HarmonyOS, il sistema operativo proprietario. Tra cui spiccano la traduzione in tempo reale, controlli vocali più precisi e un assistente virtuale rinnovato. Una strategia che trasforma gli auricolari da semplici strumenti audio a interfacce intelligenti capaci di ampliare l’interazione tra utente e dispositivo.

Non mancano soluzioni già consolidate nel mercato di fascia alta, come l’audio spaziale e un sistema a tre microfoni progettato per ridurre i rumori di fondo durante le chiamate. Riguardo l’autonomia, i FreeClip 2 promettono fino a 9 ore di riproduzione con i soli auricolari. Estendibili a 38 ore grazie al contributo della custodia. La ricarica rapida offre in appena mezz’ora circa 3 ore di utilizzo.

Il lancio in Cina prevede tre colorazioni, blu, bianco sabbia e nero. Con un prezzo fissato a 1.299 yuan, circa 155 euro al cambio attuale. Le vendite ufficiali inizieranno a ottobre, dopo una fase di preordini. Mentre per i mercati internazionali non ci sono ancora conferme. Con i FreeClip 2, Huawei non punta soltanto a proporre un nuovo accessorio, ma a rafforzare la propria presenza nel settore degli indossabili intelligenti.