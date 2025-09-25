Ticketmaster favorisce i bagarini? Intervento recente della FTC

Negli Stati Uniti è finito sotto i riflettori il settore della biglietteria per concerti ed eventi sportivi. Nel dettaglio, la Federal Trade Commission ha avviato un’azione legale contro Ticketmaster e la società madre Live Nation. Quest’ultime sono state accusate di condotte scorrette nella gestione delle vendite e nella trasparenza dei prezzi. Al centro delle contestazioni emerge la piattaforma TradeDesk. Un sistema interno che, secondo l’ente regolatore, avrebbe permesso ai rivenditori di eludere i limiti di acquisto e di controllare enormi volumi di biglietti. La pratica avrebbe favorito un circuito speculativo capace di sottrarre posti ai fan, per poi rimetterli in circolazione a prezzi maggiorati. La società, in tale dinamica, avrebbe ottenuto doppi introiti. Una prima volta con la vendita iniziale e una seconda volta con la rivendita gonfiata. La quale risulta condizionata da ulteriori commissioni.

Ticketmaster al centro di una nuova indagine: cosa sta succedendo?

Le prove raccolte dagli investigatori includono anche testimonianze interne di grande rilevanza. In una mail aziendale, un dirigente avrebbe ammesso che Ticketmaster tende a “chiudere un occhio” rispetto agli abusi compiuti dai broker. Inoltre, è emersa l’accusa di mancanza di trasparenza verso i consumatori. Secondo quanto riportato, i prezzi, presentati inizialmente come più accessibili, salirebbero al momento del pagamento a causa di costi aggiuntivi. In certi casi pari al 44% del valore del biglietto.

Tra il 2019 e il 2024, tali voci hanno generato circa 16,4 miliardi di dollari. Alimentando, in tal modo, un modello commerciale percepito come gravoso per chi desidera partecipare a uno spettacolo o a evento sportivo. Riguardo quanto emerso finora, il presidente della FTC, Andrew Ferguson, ha sottolineato che non dovrebbe essere proibitivo per una famiglia vivere un evento dal vivo. Ribadendo la necessità di restituire equità al mercato. Non resta che attendere per scoprire come evolverà tale scenario per Ticketmaster e in generale per l’intero settore della vendita online dei biglietti.