Gemini AI arriva anche sul Play Store: ecco i dettagli

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata un elemento centrale nei servizi digitali. Dai cataloghi di film fino alle piattaforme di e-commerce, i sistemi di raccomandazione stanno progressivamente sostituendo i metodi di ricerca tradizionali. I quali vengono ormai ritenuti troppo rigidi in un contesto caratterizzato da un’offerta sterminata. In tale scenario si inserisce anche il più recente esperimento di Google. L’azienda di Mountain View ha deciso di applicare il proprio modello Gemini al cuore del suo marketplace mobile. Il nuovo sistema non si limita a suggerire app in base alle solite parole chiave, ma consente di formulare richieste in linguaggio naturale. Ciò significa che un utente può esprimere un bisogno generico, come “proteggi la mia privacy” o “aumenta la produttività”, e ricevere in risposta una selezione curata di applicazioni pertinenti.

Google introduce Gemini AI sul suo Play Store: ecco i dettagli

Per chi si avvicina per la prima volta al mondo Android, spesso disorientato dall’enorme quantità di opzioni, un sistema di ricerca guidato dall’AI potrebbe rendere più accessibile l’intero ecosistema. Per gli utenti abituali, invece, il beneficio si misura soprattutto in termini di efficienza. E non è tutto. Google continua anche a lavorare sulla sicurezza, rimuovendo software malevoli o ingannevoli. In tale scenario, l’introduzione di filtri intelligenti basati sull’AI potrebbe contribuire a rafforzare tale processo. Ciò migliorando la scoperta di app utili e scoraggiando la circolazione di contenuti dannosi.

Se fino a poco tempo fa digitare una stringa di testo era l’unico modo per orientarsi, oggi il paradigma si sposta verso una conversazione con l’algoritmo, capace di interpretare sfumature e intenzioni. Tale cambiamento non riguarda solo gli smartphone, ma l’intero rapporto tra le persone e le interfacce digitali. Al momento, la sperimentazione è partita negli Stati Uniti. È però importante sottolineare che, anche se si tratta di un’innovazione ancora circoscritta, apre la strada a un possibile cambiamento a livello globale.